Coronavirus, servizio raccolta rifiuti urbani a Coreglia

Altre notizie brevi

martedì, 17 marzo 2020, 12:29

Un patto delle imprese della filiera moda di Confindustria Toscana Nord per limitare il rischio che aziende eventualmente toccate dal contagio del coronavirus non recuperino più la loro operatività: è questo l'impegno che il presidente della sezione Sistema moda dell'associazione, Andrea Cavicchi, chiede ai suoi colleghi imprenditori, proponendo inoltre anche...

lunedì, 16 marzo 2020, 18:35

“Finalmente, anche se in netta zona Cesarini, arriva una risposta all’economia e alle imprese, molte delle quali, ad oggi, sono già in debito di ossigeno. In una situazione difficile come questa, è sicuramente un risultato positivo, anche se nel testo non mancano contraddizioni e interventi da migliorare”.

lunedì, 16 marzo 2020, 16:45

Lavoro agile da casa, presenza minima di personale nei presidi territoriale, sanificazione degli uffici e ricevimento del pubblico solo tramite numero di telefono, email e pec: il Consorzio 1 Toscana Nord continua la sua operatività tecnica ed amministrativa; nella piena salvaguardia, naturalmente, della salute dei propri dipendenti, e quindi di...

lunedì, 16 marzo 2020, 16:40

A seguito dei noti eventi, si comunica che l'edizione 2020 della Fiera della Libertà, che avrebbe dovuto aver luogo domenica 19 e lunedì 20 aprile, non verrà svolta. L'appuntamento è rinviato al 2021.

sabato, 14 marzo 2020, 15:32

Vento forte domani, domenica 15 marzo, su buona parte della Toscana, in particolare sulle province centro meridionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 21 di oggi, sabato 14 marzo e fino alla mezzanotte di domenica.

sabato, 14 marzo 2020, 14:23

"In questo particolare momento di difficoltà dell'intera popolazione, nello sforzo comune di contrastare il diffondersi del Covid-19, alla luce del DPCM del 12 marzo, vi scriviamo per rappresentare le difficoltà che stanno riscontrando i lavoratori del settore commercio": inizia così la lettera che i segretari generali di Filcams Cgil Toscana,...

sabato, 14 marzo 2020, 13:21

"In questo momento così difficile per tutta la nazione, esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte nel dramma del coronavirus e anche a tutti coloro che, per fronteggiare il contagio, sono costretti a restare nelle proprie case". A parlare l'Onorevole Riccardo Zucconi, Deputato di Fratelli d'Italia.

sabato, 14 marzo 2020, 13:14

Il servizio di mediazione ora si fa online, in almeno dieci lingue, per spiegare agli ospiti dei centri di accoglienza, gestiti dalle cooperative aderenti a CO&SO, ma non solo, le norme di comportamento legate all'emergenza Coronavirus.

venerdì, 13 marzo 2020, 19:14

In merito all'emergenza Coronavirus Covid-19, è il Sistema Confindustriale Toscano a prendere la parola in questo difficole momento."Il sistema industriale della Toscana - spiega - sta rispondendo con energia e grande senso di responsabilità di fronte a difficoltà che non hanno uguali nella nostra storia recente, con una grande attenzione...

venerdì, 13 marzo 2020, 14:32

Il comune di Coreglia Antelminelli ricorda che, nel rispetto del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Covid-19, firmato l'11 marzo, il centro di raccolta di Sistema Ambiente situato a Piano di Coreglia in via di Renaio rimarrà chiuso fino al 6 aprile.