Coronavirus, Taxi e Ncc potranno fare consegne a domicilio

Altre notizie brevi

martedì, 31 marzo 2020, 18:54

Sono partiti da Livorno e dalla Lunigiana gli screening sierologici nelle RSA e RSD dell’ASL Toscana nord ovest, nei prossimi giorni continueranno anche in tutti gli altri territori, come ha indicato la Regione Toscana con l’ultima ordinanza.

martedì, 31 marzo 2020, 17:39

Una delle criticità più importanti per la gestione di questo periodo difficile è la disponibilità di liquidità per poter anticipare gli importi della cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, e del Fondo di integrazione salariale, attivati con la motivazione Covid-19.

martedì, 31 marzo 2020, 17:23

“La pubblicazione della circolare Inps dello scorso 28 marzo ha chiarito alcuni aspetti lasciati irrisolti dal decreto Cura Italia circa i soggetti beneficiari e le modalità di accesso alla cassa integrazione in deroga per determinate categorie di lavoratori.

martedì, 31 marzo 2020, 16:36

Assegnati quasi 4 milioni di euro per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali, destinate alla Centrale remota per il coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario urgenti (Cross) per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

martedì, 31 marzo 2020, 11:55

E' stato prorogato al 15 aprile il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.

martedì, 31 marzo 2020, 11:54

È stata pubblicata la Carta dei Servizi svolti da ONE Scarl per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. La Carta è consultabile sul sito internet aziendale. Sotto il marchio ONE Scarl, si è realizzato, come anno scorso, una Carta dei Servizi unificata per tutte le province...

lunedì, 30 marzo 2020, 18:36

Procede ad una media di oltre 220 mila al giorno il ritmo di consegna delle mascherine nell’area Covid dei vari presidi sanitari toscani. La percentuale maggiore è rappresentata dalle mascherine chirurgiche made in tuscany, le tnt (tessuto-non tessuto).

lunedì, 30 marzo 2020, 18:35

Giunta regionale al lavoro per fronteggiare l’emergenza economica innescata dall’epidemia di coronavirus e dalla chiusura forzata delle attività per ridurre il rischio di contagio. Tra le misure deliberate oggi in giunta le più attese sono quelle che riguardano il sostegno al credito e la liquidità delle imprese e le linee...

lunedì, 30 marzo 2020, 18:19

Il segretario del Nursind Toscana Giampaolo Giannoni verra formalmente diffidato dalla diffusione di notizie false che generano panico nella popolazione e altresì diffidato alla rettifica di quanto dichiarato per mezzo stampa. Così si legge nella nota diffusa dall’Unità di crisi regionale per il Coronavirus, dalle Ausl e dalle Aou della...

lunedì, 30 marzo 2020, 16:59

Approvate le Linee guida regionali per l’istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per rafforzare la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. L’atto è stato deliberato nell’ultima seduta di Giunta su proposta dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.