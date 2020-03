Coronavirus: terziario, l’ente bilaterale toscano stanzia 350mila euro per lavoratori e imprese

Altre notizie brevi

giovedì, 12 marzo 2020, 16:47

I sindacati SUNIA e CGIL Toscana hanno inoltrato una richiesta al presidente Anci Matteo Biffoni perché inviti le Amministrazioni comunali a prorogare i termini di tutte le procedure e scadenze riguardanti i temi abitativi, quali, ad esempio, quelli di assegnazione case popolari o contributo affitto.

giovedì, 12 marzo 2020, 13:28

“Una iniziativa grave, pericolosa, al limite dell’offensivo nei confronti di tutti coloro che oggi si sacrificano per il bene del Paese. Non solo: una richiesta che confligge con quanto previsto dai decreti del Governo, da ultimo il DPCM dell’11 marzo, per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

giovedì, 12 marzo 2020, 11:42

"Il comma 4 del Dpcm dell 11 Marzo sul contenimento del Coronavirus, garantisce in quanto ritenuti beni essenziali, il funzionamento ( tra gli altri) di sportelli bancari e assicurativi. Lo stesso Decreto sottolinea questa possibilità solo nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza richiamate nei Dpcm dei giorni scorsi. Vengono segnalati...

giovedì, 12 marzo 2020, 11:18

"Nel pieno dell'emergenza coronavirus ci sembra d'obbligo ringraziare chi si sta facendo in quattro per salvare vite ed evitare la diffusione del contagio, negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie, nelle ambulanze come nei servizi domiciliari.

mercoledì, 11 marzo 2020, 22:13

Anche l’associazione sportiva “L’Apuano Appeso” comunica che ha sospeso ogni attività. Inoltre da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano arriva il caldo appello a tutti gli appassionati dell’arrampicata, della montagna, della grotta o della forra, di annullare ogni uscita e di rimanere a casa.

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:04

E’ di 8 milioni di euro il nuovo stanziamento deciso dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura, Marco Remaschi, per permettere il finanziamento di altri 109 progetti di investimento nelle imprese agricole e forestali.

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:21

In ottemperanza del Dpcm del 9 marzo 2020, Ascit servizi ambientali spa informa che, da domani 12 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, tutti i centri di raccolta sul territorio gestiti dall’azienda (Lammari, Salanetti 2, Colle di Compito, Coselli e Piegaio) e la piattaforma di Salanetti 1, saranno chiusi...

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:07

Da oggi, mercoledì 11 marzo, la pizzeria l'Alpino di Monsagrati, consegna le pizze a domicilio (COVID -19) dalle ore 18 alle ore 21. Non occorre recarsi direttamente sul posto ma basta chiamare il numero 0583/38030 che si trova sulla pagina Facebook del locale.

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:07

Sollevata e più tranquilla anche la segreteria provinciale Ugl di Lucca per i suoi iscritti e per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria interessata dopo il raggiungimento dell'accordo regionale per la salvaguardia dei lavoratori delle cooperative toscane interessati dalle chiusure e sospensioni previste dal decreto del governo per contenere il...

martedì, 10 marzo 2020, 19:29

Sistema Ambiente S.p.A., vista la particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi dell'epidemia "COVID 19" e a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo (DPCM 9 marzo 2020) e dalle Autorità Competenti, comunica di sospendere fino al 3 Aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni di Barga e Coreglia e...