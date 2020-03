Decreto Conte, Confartigianato: alcune indicazioni

Altre notizie brevi

lunedì, 23 marzo 2020, 20:19

Tre coordinatori, uno per ogni Asl territoriale, avranno il compito di organizzare al meglio l’utilizzo dei posti di terapia intensiva in tutti gli ospedali delle rispettive aree vaste e in casi di necessita, attraverso il Cross di Pistoia, anche oltre i confini delle singole aziende.

lunedì, 23 marzo 2020, 17:58

Nell'area di riferimento di Confindustria Toscana Nord - le province di Lucca, Pistoia e Prato - gli effetti del decreto del 22 marzo sulla chiusura delle fabbriche si faranno sentire con grande intensità.Da un calcolo del Centro studi di Confindustria Toscana Nord emerge che, limitandosi al manifatturiero, le imprese classificate...

lunedì, 23 marzo 2020, 16:56

Una task force regionale, con il compito di monitorare attentamente e in modo tempestivo tutte le proposte terapeutiche, le iniziative intraprese dalle singole Aziende sanitarie, nonché stabilire continui contatti con il livello nazionale, al fine di consentire ai cittadini toscani di poter usufruire nel tempo più breve possibile di tutte...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:09

Vista la situazione di emergenza connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, Sistema Ambiente chiede la massima collaborazione ai cittadini affinché il servizio di ritiro rifiuti possa svolgersi in condizioni di sicurezza anche per i dipendenti dell'azienda.

lunedì, 23 marzo 2020, 14:51

Tre ambulanze della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana sono state trasformate in 'Centri mobili di rianimazione' per malati di coronavirus grazie ad una serie di apparecchiature che sono state acquistate col contributo di Fondazione CR Firenze.

lunedì, 23 marzo 2020, 14:42

Proposta di rimodulazione di alcune delle misure contenute nel decreto ‘Cura Italia’, con specifico riferimento ai settori dell’agricoltura e della pesca. Come spiega l’assessore ad agricoltura e foreste Marco Remaschi “si va dall’estensione della CIG in deroga ai lavoratori forestali, all’incremento delle risorse del fondo centrale di garanzia per le...

lunedì, 23 marzo 2020, 13:26

Enel Cuore, la onlus di Enel, per affrontare l'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del virus COVID-19 nel nostro Paese, ha approvato una serie di misure a sostegno delle principali realtà impegnate nell'assistenza sanitaria e sociale. Enel Cuore ha individuato le aree di intervento nell'ambito delle quali valutare le iniziative attualmente in...

lunedì, 23 marzo 2020, 13:18

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, all’incessante lavoro portato avanti da tutto il settore sanitario toscano si affianca anche la preziosa opera degli addetti e dei volontari della Protezione civile regionale, impegnata ogni giorno nella consegna dei dispositivi di protezione individuale (dpi) alle attività non sanitarie, nella fornitura di e gestione delle...

domenica, 22 marzo 2020, 20:44

Confindustria esprime parziale soddisfazione dopo il decreto di oggi sulle misure per l'epidemia."Le imprese - si legge nel comunicato - avranno un po' di respiro per organizzarsi: quelle che dovranno chiudere avranno tempo fino a tutto mercoledì 25 marzo per completare le lavorazioni in corso e spedirle ai clienti.

domenica, 22 marzo 2020, 17:45

«La Toscana comprende e si allinea alle nuove decisioni restrittive del governo a tutela della salute pubblica ma suggerisce alcune modalità attuative per evitare effetti controproducenti o imprevedibili sull’economia, l’ambiente e la produzione di energia”.