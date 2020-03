Distretto lapideo Apuo Versiliese, recepite istanze di Cna

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:30

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, che lunedì scorso ha preso parte all'assemblea di Cna a Pietrasanta, interviene sulla semplificazioni raggiunte in materia di emissioni per le attività produttive del lapideo con l'Autorizzazione generale della Regione

"Quello del lapideo per il territorio versiliese è un settore che rappresenta una grande ricchezza: per il quale è giusto e necessario tenere insieme legalità, promozione dello sviluppo sostenibile ed esigenze delle attività produttive. Per questo non posso che essere soddisfatto per le semplificazioni raggiunte in materia di emissioni in atmosfera all'interno dell'Autorizzazione generale della Regione Toscana. Semplificazioni e chiarimenti che di fatto rispondono positivamente alle richieste avanzate nei mesi scorsi dalla Cna di Lucca sui controlli ambientali presso le piccole aziende della filiera del marmo del distretto Apuo Versiliese e sulla congruità delle prime sanzioni comminate previste dal Protocollo regionale del 2016, che avevo sottoposto alla Giunta regionale attraverso una mozione approvata a novembre scorso in Consiglio". È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente.

"Ricordo che la filiera del marmo nel territorio della Versilia coinvolge circa 420 imprese delle quali 269 artigiane, per un totale di 1800 addetti, e che il Protocollo per la salvaguardia della legalità e la promozione dello sviluppo sostenibile costituisce un elemento di indubbio avanzamento delle politiche regionali in materia di sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva – conclude Baccelli – In questo caso, però, si era reso necessario avviare un'interlocuzione tra mondo delle imprese e istituzioni regionali per rispondere efficacemente ai bisogni del settore, chiarendo e semplificando le procedure che riguardano da vicino l'attività produttiva. Un'interlocuzione conclusasi positivamente, che ha saputo coniugare sostenibilità e salvaguardia del settore ".