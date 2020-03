Doppietta G.S. Orecchiella Garfagnana con pass verso la finale tricolore di cross

Altre notizie brevi

martedì, 3 marzo 2020, 12:49

Sarà il 1° giugno 2020 il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta, la Regione Toscana ha stabilito che il nuovo contratto di servizio con l’affidamento a lotto unico regionale all’azienda Autolinee Toscane (di proprietà della francese...

lunedì, 2 marzo 2020, 19:36

Coronavirus, coppia di Capannori in quarantena a titolo precauzionale. Lo ha scritto il sindaco di Capannori Luca Menesini nel suo profilo facebook:

lunedì, 2 marzo 2020, 19:28

Al momento non si sono altri casi sospetti positivi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che rimangono quindi quattro.

lunedì, 2 marzo 2020, 18:44

In ottemperanza alle raccomandazioni ministeriali rivolte al contrastare la diffusione del coronavirus, al fine di evitare lunghe code nelle sale di attesa, la Misericordia di Borgo a Mozzano ha stabilito che i prelievi ematici presso gli ambulatori di Borgo a Mozzano e Valdottavo, saranno effettuati su appuntamento.

lunedì, 2 marzo 2020, 18:40

Ridurre il più possibile le visite agli anziani ricoverati nelle Residenze sanitarie assistite, possibilmente limitandole a una sola persona al giorno per ciascun ospite ricoverato, per ridurre al minimo i rischi di diffusione del contagio da coronavirus proprio in quelle fasce di popolazione più vulnerabili, per l'età avanzata e l'eventuale...

lunedì, 2 marzo 2020, 18:35

Le funzioni sanitarie nelle strutture del pre-triage sono garantite dal personale sanitario dipendente del Servizio sanitario regionale. Quello dei volontari, che la Regione ringrazia per il grande lavoro che stanno svolgendo e per il prezioso contributo, è un servizio aggiuntivo.

lunedì, 2 marzo 2020, 18:27

La Toscana mette a disposizione della Lombardia cinque letti di terapia intensiva, per accogliere altrettanti pazienti lombardi colpiti dal Coronavirus.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:34

Oggi il presidente della Regione Toscana firmerà una nuova ordinanza. Con questa disposizione, tutti gli stranieri soggiornanti nel territorio regionale per motivi di studio, ricerca e insegnamento e turismo avranno accesso ai percorsi di prevenzione e cura del Covid19 previsti dalle ordinanze nazionali e regionali sinora emanate.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:23

Il comune di Pieve Fosciana intitolerà il parco adiacente al monumento ai Caduti alla memoria del dott. Roberto Nobili. Per l’occasione, sabato 7 marzo, si svolgerà una cerimonia al termine della quale verrà scoperta una lapide con l’intitolazione.

lunedì, 2 marzo 2020, 15:38

GAIA S.p.A. avvisa l'utenza residente nei comuni di Coreglia Antelminelli, Vagli e Careggine che, a causa di un errore dell'Istituto bancario affidatario del servizio di stampa, imbustamento e invio delle bollette, potrebbe essere recapitata due volte la stessa fattura.