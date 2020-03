Il cantautore Andrea Brunini riprende la sua attività di live

Altre notizie brevi

giovedì, 5 marzo 2020, 20:36

Nei prossimi giorni cesseranno gli incarichi di alcuni medici di famiglia. In particolare termineranno la loro attività:- nell’ambito livornese Fabrizio Cioni (20 marzo) ed Emanuele Tattanelli (21 marzo);- nell’ambito di Cecina Paolo Pifferi (1° aprile);- nell'ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) Pier Luigi Gallia (30 marzo);- nell'ambito territoriale Lucca...

giovedì, 5 marzo 2020, 17:26

Il comune di Pieve Fosciana ha comunicato che la cerimonia di intitolazione del Parco comunale al dottor Roberto Nobili, programmata per sabato 7 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:10

Il Consorzio 1 Toscana Nord, aderisce alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “m’illumino di meno”, lanciata da Caterpillar e Radio2, programmata per domani (venerdì 6 marzo). L’Ente continua a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, attraverso la condivisione delle azioni già intraprese per l’ambiente.

mercoledì, 4 marzo 2020, 20:50

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri, che sarà emanato in serata, in cui si sospendono tutte le manifestazioni in cui si prevedano affollamenti di persone, vista la notorietà di Paolo Andreucci e la possibilità che tale affollamento si verifichi o, di contro la paura, per quanto ingiustificata, possa limitare...

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:37

Contolli a tappeto per tutti a tutti gli ingressi dei 41 presìdi ospedalieri della Toscana con stop all’accesso di chi manifesta sintomi riconducibili al coronavirus e attività medico chirurgica ridotta al 25%, con l’effettuazione delle sole prestazioni d’urgenza e di quelle legate alle patologie oncologiche.

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:30

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, che lunedì scorso ha preso parte all'assemblea di Cna a Pietrasanta, interviene sulla semplificazioni raggiunte in materia di emissioni per le attività produttive del lapideo con l'Autorizzazione generale della Regione

mercoledì, 4 marzo 2020, 13:44

No al panico e all'allarmismo ingiustificato, sì al senso di responsabilità e al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle istituzioni: è questo il messaggio che Confindustria Toscana Nord ha dato, fin dai primi segnali di diffusione del coronavirus Covid-19, alle imprese associate.

mercoledì, 4 marzo 2020, 08:50

Manca l'acqua nelle case del capoluogo di Borgo a Mozzano. A segnalarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che dichiara: "Gaia sta effettuando dei lavori di ripristino ad una pompa. Siamo in contatto costante. Appena ci saranno tempi certi di recupero lo comunicheremo".

mercoledì, 4 marzo 2020, 08:47

Arriva in città la celebre mostra sui grandi carnivori lupo, orso e lince. "Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” è una mostra organizzata dal CAI Gruppo Grandi Carnivori, che traccia un’informativa breve ma scientificamente documentata sul silenzioso ritorno dei cosiddetti grandi predatori, in particolare l’orso, il lupo e la lince.La mostra, che durerà dal 4 al 14 marzo, vedrà...

martedì, 3 marzo 2020, 16:47

"In Toscana ci siamo attenuti ai consigli che vengono dal mondo scientifico senza lisciare il pelo alla paura come molti hanno fatto e continuano a fare, commettendo un grave errore. Noi continueremo a controllare e prevenire come abbiamo fatto fin dall'inizio, con razionalità e nervi saldi".