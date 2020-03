Il comune di Pieve Fosciana intitolerà il Parco al dottor Roberto Nobili

Altre notizie brevi

lunedì, 2 marzo 2020, 16:34

Oggi il presidente della Regione Toscana firmerà una nuova ordinanza. Con questa disposizione, tutti gli stranieri soggiornanti nel territorio regionale per motivi di studio, ricerca e insegnamento e turismo avranno accesso ai percorsi di prevenzione e cura del Covid19 previsti dalle ordinanze nazionali e regionali sinora emanate.

lunedì, 2 marzo 2020, 15:38

GAIA S.p.A. avvisa l'utenza residente nei comuni di Coreglia Antelminelli, Vagli e Careggine che, a causa di un errore dell'Istituto bancario affidatario del servizio di stampa, imbustamento e invio delle bollette, potrebbe essere recapitata due volte la stessa fattura.

lunedì, 2 marzo 2020, 13:29

Così Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord: "Le pesanti difficoltà che stanno incontrando le nostre aziende hanno trovato una prima occasione di ascolto presso le istituzioni. Sabato scorso si è tenuta a Pietrasanta, presso il MuSA, una riunione delle aziende del settore lapideo della Versilia associate...

lunedì, 2 marzo 2020, 13:24

Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del caporale Ivan J. Houston.

lunedì, 2 marzo 2020, 13:01

Un kit informativo in sei lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo) specificatamente pensato per i turisti che avevano in programma un viaggio in Toscana o vorrebbero venirci, ma che cercano maggiori informazioni sull’influenza da Coronavirus in questa regione.

domenica, 1 marzo 2020, 18:48

Archiviato l'incontro di sabato 22 febbraio con Simone Fluperi cresce la trepida attesa per il secondo appuntamento di "Castelnuovo nel Mondo", il "talk show" organizzato dall'amministrazione comunale in cui gli invitati sono concittadini che hanno avuto una carriera di successo lontano dal luogo natio.

sabato, 29 febbraio 2020, 18:42

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – “Covid-19”.

sabato, 29 febbraio 2020, 16:09

"Presidente Berlusconi proponga agli alleati e sostenga la candidatura a governatore della Regione Toscana di Massimo Mallegni": con una lettera firmata dal coordinamento della provincia di Lucca, i forzisti hanno chiesto ufficialmente al Presidente Berlusconi proporre il tre volte sindaco di Pietrasanta, oggi senatore, quale candidato di tutto il centro destra.

sabato, 29 febbraio 2020, 16:05

Coronavirus, ecco l'intervento del presidente della sezione Lapidei di Confindustria Toscana Nord Fabrizio Palla.

sabato, 29 febbraio 2020, 11:29

Oltre 600mila euro per la straordinaria manutenzione delle strade della provincia di Lucca nel solo 2020 e, poi, stanziamenti sempre più consistenti per un totale di oltre 10 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024. La notizia arriva direttamente da Mit e rientra nel provvedimento che sblocca le risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali e...