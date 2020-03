Il Consorzio assicura l’operatività tecnica ed amministrativa

lunedì, 16 marzo 2020, 16:45

Lavoro agile da casa, presenza minima di personale nei presidi territoriale, sanificazione degli uffici e ricevimento del pubblico solo tramite numero di telefono, email e pec: il Consorzio 1 Toscana Nord continua la sua operatività tecnica ed amministrativa; nella piena salvaguardia, naturalmente, della salute dei propri dipendenti, e quindi di tutti i cittadini.

“Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, l’Amministrazione consortile, in piena collaborazione con la direzione, ha optato per ogni accorgimento possibile, per la totale salvaguardia della salute dei lavoratori – sottolinea il presidente, Ismaele Ridolfi – Dalla scorsa settimana, la stragrande maggioranza dei dipendenti, in particolare quelli tecnici ed amministrativi, lavora da casa con connessione internet, attraverso lo strumento del lavoro agile. Nei presidi territoriali è prevista solo una presenza minima, al fine di assicurare il necessario coordinamento. Abbiamo inoltre avviato la completa e straordinaria sanificazione di tutti gli ambienti consortili (uffici, magazzini, spogliatoi degli operai e pertinenze); da giorni, abbiamo fornito ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale (mascherine, detergenti per le mani, etc). Con queste iniziative, abbiamo anticipato le misure principali previste dal protocollo tra sindacati e Confindustria: che prevede anche la costituzione di un comitato, tra azienda RSU e responsabili per la sicurezza dei lavoratori (RLS) per la verifica e l’applicazione delle misure previste dal protocollo stesso. Il Consorzio ha subito costituito il comitato e che deciderà, assieme alle RSU, ai rappresentanti dei lavoratori, ulteriori iniziative di tutela della salute e prevenzione dal rischio contagio”.

Il Consorzio ricorda che i cittadini si possono rivolgere ai servizi dell’Ente solo attraverso il telefono, le email e la pec: tutte le sedi e i presidi del territorio sono infatti chiusi al ricevimento del pubblico. Per questioni legate al contributo di bonifica, i cittadini possono rivolgersi al numero verde gratuito 800/052852 o all’indirizzo email catasto@cbtoscananord.it; per ogni altra problematica, il numero da chiamare è lo 0583/98241 e l’indirizzo email è info@cbtoscananord.it; l’indirizzo pec, invece, è protocollo@pec.cbtoscananord.it. In caso di emergenza idraulica, restano attivi 24 ore su 24 i normali numeri di reperibilità.