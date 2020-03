Le Misericordie ringraziano la Conferenza Episcopale toscana

Altre notizie brevi

giovedì, 26 marzo 2020, 17:50

Amarezza e preoccupazione: questi i sentimenti dominanti nelle imprese del territorio di Confindustria Toscana Nord, Lucca, Pistoia e Prato, che sospenderanno la loro attività con oggi, terminati i tre giorni ottenuti da Confindustria per ultimare le lavorazioni in corso e mettere in sicurezza gli impianti.Dopo la revisione dell'elenco dei codici...

giovedì, 26 marzo 2020, 15:44

Test sierologico rapido per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con persone affette da Covid-19, ma anche per i medici di famiglia, i pediatri e i medici di continuità. Lo prevede l’ultima ordinanza, la n. 18, firmata dal presidente della Toscana Enrico Rossi.

giovedì, 26 marzo 2020, 14:46

“In attesa che i provvedimenti del governo siano finalmente operativi, in particolare il bonus di 600 euro intanto per il mese di marzo, abbiamo deciso grazie a Italia Comfidi di mettere in campo misure straordinarie di sostegno al credito per affrontare l’emergenza economica causata dal Coronavirus”.

giovedì, 26 marzo 2020, 14:24

Pronto Badante. Si rafforza, in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, la presa in carico domiciliare telefonica degli anziani in difficoltà. Tutte le attività di assistenza, informazione e tutoraggio sono state infatti potenziate, tramite un costante monitoraggio telefonico, effettuato dai soggetti del terzo settore direttamente coinvolti nel progetto.

mercoledì, 25 marzo 2020, 18:08

"Abbiamo ricevuto in consegna le donazioni della delegazione cinese atterrata oggi a Malpensa. Personale sanitario, ventilatori invasivi e non invasivi, monitor, mascherine, visiere e tute di protezione. Un supporto prezioso al lavoro dei nostri operatori sanitari.

mercoledì, 25 marzo 2020, 18:03

Emergenza Covid-19 nelle residenze sanitarie assistite per anziani, pubbliche e private, dove negli ultimi giorni si sono verificati casi di contagio.”Non sarà creato un sistema di Rsa Covid-19” chiarisce il presidente della Toscana Enrico Rossi, che stamani si è confrontato in videoconferenza con i tre segretari di Cgil, Cisl e...

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:38

Gli operatori di Sistema Ambiente sono impegnati in prima linea per gestire e portare avanti il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana. L'emergenza Covid-19 necessita però di una serie di accorgimenti che i cittadini devono necessariamente adottare per la loro sicurezza e quella dei dipendenti dell'azienda.

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:46

Giunta riunita oggi in via straordinaria per assumere decisioni non solo sullo slittamento del pagamento del bollo auto ma anche per definire gli indirizzi su uno strumento legato alla cassa integrazione e all’emergenza Covid-19. L’obiettivo è quello di utilizzare un vecchio fondo regionale ad hoc, con risorse ancora disponibili, per...

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:09

Ci sarà più tempo per pagare il bollo auto in Toscana: chi avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno. Il differimento dei termini di pagamento è stato deciso dalla giunta regionale,...

mercoledì, 25 marzo 2020, 13:33

Sono stati prorogati al 31 maggio 2020 i termini ultimi per l’approvazione (da parte delle società della salute e zone distretto) del Piano integrato di salute (Pis), del Piano di inclusione zonale (se non compreso nel Pis del Profilo di salute) e del Poa (Programma operativo annuale) 2020.