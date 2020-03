Manca acqua nelle case di Borgo: si attiva Gaia

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:37

Contolli a tappeto per tutti a tutti gli ingressi dei 41 presìdi ospedalieri della Toscana con stop all’accesso di chi manifesta sintomi riconducibili al coronavirus e attività medico chirurgica ridotta al 25%, con l’effettuazione delle sole prestazioni d’urgenza e di quelle legate alle patologie oncologiche.

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:30

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, che lunedì scorso ha preso parte all'assemblea di Cna a Pietrasanta, interviene sulla semplificazioni raggiunte in materia di emissioni per le attività produttive del lapideo con l'Autorizzazione generale della Regione

mercoledì, 4 marzo 2020, 13:44

No al panico e all'allarmismo ingiustificato, sì al senso di responsabilità e al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle istituzioni: è questo il messaggio che Confindustria Toscana Nord ha dato, fin dai primi segnali di diffusione del coronavirus Covid-19, alle imprese associate.

mercoledì, 4 marzo 2020, 08:47

Arriva in città la celebre mostra sui grandi carnivori lupo, orso e lince. "Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” è una mostra organizzata dal CAI Gruppo Grandi Carnivori, che traccia un’informativa breve ma scientificamente documentata sul silenzioso ritorno dei cosiddetti grandi predatori, in particolare l’orso, il lupo e la lince.La mostra, che durerà dal 4 al 14 marzo, vedrà...

martedì, 3 marzo 2020, 16:47

"In Toscana ci siamo attenuti ai consigli che vengono dal mondo scientifico senza lisciare il pelo alla paura come molti hanno fatto e continuano a fare, commettendo un grave errore. Noi continueremo a controllare e prevenire come abbiamo fatto fin dall'inizio, con razionalità e nervi saldi".

martedì, 3 marzo 2020, 12:49

Sarà il 1° giugno 2020 il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta, la Regione Toscana ha stabilito che il nuovo contratto di servizio con l’affidamento a lotto unico regionale all’azienda Autolinee Toscane (di proprietà della francese...

martedì, 3 marzo 2020, 12:09

Storica doppietta del G.S. Orecchiella Garfagnana che sale sul podio regionale nei campionati assoluti di cross con tutto il settore Assoluto, con entrambe le compagini maschile e femminile, qualificandosi così con ben due formazioni per la fase finale del campionato italiano di corsa campestre, che si svolgerà tra due settimane...

lunedì, 2 marzo 2020, 19:36

Coronavirus, coppia di Capannori in quarantena a titolo precauzionale. Lo ha scritto il sindaco di Capannori Luca Menesini nel suo profilo facebook:

lunedì, 2 marzo 2020, 19:28

Al momento non si sono altri casi sospetti positivi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che rimangono quindi quattro.

lunedì, 2 marzo 2020, 18:44

In ottemperanza alle raccomandazioni ministeriali rivolte al contrastare la diffusione del coronavirus, al fine di evitare lunghe code nelle sale di attesa, la Misericordia di Borgo a Mozzano ha stabilito che i prelievi ematici presso gli ambulatori di Borgo a Mozzano e Valdottavo, saranno effettuati su appuntamento.