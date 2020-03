Rinviato "Castelnuovo nel Mondo" con Paolo Andreucci

mercoledì, 4 marzo 2020, 20:50

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri, che sarà emanato in serata, in cui si sospendono tutte le manifestazioni in cui si prevedano affollamenti di persone, vista la notorietà di Paolo Andreucci e la possibilità che tale affollamento si verifichi o, di contro la paura, per quanto ingiustificata, possa limitare l'afflusso che una serata come questa merita, gli organizzatori, in accordo con lo stesso ospite di Castelnuovo nel Mondo, hanno deciso di rinviare l'incontro fissato per stasera in Sala Suffredini a data da destinarsi.