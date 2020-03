Tasse automobilistiche: i pagamenti di marzo, aprile e maggio slittano a giugno

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 marzo 2020, 13:33

Sono stati prorogati al 31 maggio 2020 i termini ultimi per l’approvazione (da parte delle società della salute e zone distretto) del Piano integrato di salute (Pis), del Piano di inclusione zonale (se non compreso nel Pis del Profilo di salute) e del Poa (Programma operativo annuale) 2020.

mercoledì, 25 marzo 2020, 13:02

Due tavoli di confronto permanente su servizio raccolta rifiuti e servizio idrico per affrontare insieme e con gli strumenti disponibili tutte le problematiche di questo periodo. E' quanto annuncia l'assessore Federica Fratoni in una lettera inviata oggi ai gestori del servizio idrico integrato e ai gestori dei servizi di raccolta...

mercoledì, 25 marzo 2020, 10:52

L’assistenza ai cittadini consumatori prosegue on line e per telefono anche se gli sportelli delle associazioni hanno dovuto chiudere al pubblico per l’emergenza coronavirus.

martedì, 24 marzo 2020, 20:37

“Sono due i pilastri che ci stanno consentendo di tenere testa a questa dura emergenza. Ci sono innanzitutto la forza e la dedizione delle donne e degli uomini del sistema sanitario toscano. E poi c’è il grande senso di collaborazione e responsabilità del mondo produttivo che è proprio di questa terra.

martedì, 24 marzo 2020, 19:19

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha rivolto un appello a tutti gli operatori della sanità toscana che hanno lavorato direttamente o in convenzione con la sanità pubblica, a tornare in servizio “perchè la Toscana ha bisogno di tutta la vostra esperienza e capacità di lavoro”.

martedì, 24 marzo 2020, 17:03

Arriveranno domani pomeriggio, mercoledì 25 marzo, a Malpensa, dove troveranno ad accoglierli sulla pista il presidente Enrico Rossi, assieme all’ambasciatore della Cina in Italia Li Junhua, al console generale della Cina a Firenze Wang Wengang, e al consigliere scientifico dell’ambasciata cinese Sun Chengyong.

martedì, 24 marzo 2020, 16:29

Ossigeno e orizzonti, occasioni per viaggiare con la mente, nutrire l’anima, allacciare rapporti nuovi e inediti. Tutto questo fa Cultura è rete, la nuovissima piattaforma che la Regione Toscana mette a disposizione di tutti gratuitamente.

martedì, 24 marzo 2020, 15:52

"Le misure introdotte dal governo con l'ultimo decreto potrebbero colpire circa un terzo dell'economia toscana. Si tratta di una stima incerta anche perché, come noto, alcune imprese che appaiono a prima vista non essenziali potrebbero diventarlo perché interdipendenti con le filiere individuate come essenziali e perché, all'opposto, alcune attività considerate...

martedì, 24 marzo 2020, 13:00

Così il segretario generale della Uila-Uil Toscana Eleonora Tomba: "Come Uila siamo assolutamente concordi con le proposte presentate al Governo dall'Assessore all'agricoltura e foreste della Regione Toscana Marco Remaschi per far sì che il decreto Cura Italia consenta di avere un sosegno al reddito anche a coloro che oggi ne sono esclusi.

martedì, 24 marzo 2020, 11:44

Poiché nell’allegato al DPCM 22 marzo 2020, non sono riportati i codici di diverse attività, tra cui le lavanderie, pur essendo ricomprese dal DPCM 11/03/2020 (allegato 2); deve ritenersi che tali esercizi possono rimanere aperti.