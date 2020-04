Consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari

giovedì, 9 aprile 2020, 21:00

Confagricoltura Lucca accoglie con favore l'ordinanza del Governatore Enrico Rossi.

Questa ordinanza va nella giusta direzione per quanto attiene la commercializzazione di fiori e piante in vaso fugando ogni perplessità su detta possibilità, così come previsto nei vari DPCM che si sono succeduti; questo è un provvedimento che reindirizza verso il ritorno alla normalità a fronte dell'obbligo di dover rimanere in casa.

Continua l'organizzazione "Cogliamo l'occasione per fare un appello a tutti i negozi di generi alimentari, con particolare riferimento alla GDO, affinché si attivino in questo senso, contribuendo in questo modo a risponde ai bisogni delle famiglie e dei produttori".