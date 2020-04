Coronavirus, 450 mila euro di liquidità per le sale cinematografiche d'essai della Toscana

Altre notizie brevi

martedì, 7 aprile 2020, 15:40

E' stata emanata una nuova ordinanza, predisposta dall'assessore Federica Fratoni, per disciplinare la complessa materia rifiuti in questa emergenza covid-19.

martedì, 7 aprile 2020, 14:27

Da domani, mercoledì 8 aprile, i primi 91.889 del totale dei test sierologici (140.000) acquistati da Estar, l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, che fa gli acquisti per tutta la Regione, saranno distribuiti alle aziende sanitarie, così come previsto dall'ordinanza del presidente Rossi dello scorso 3 aprile.

martedì, 7 aprile 2020, 13:04

Anche per il 2020 la Regione conferma un contributo fino a 300 euro per ogni donna che necessita di una parrucca, in seguito a patologie oncologiche o ad altre patologie, che hanno come conseguenza l'alopecia. Per l’erogazione di questo contributo, la Regione ha assegnato alle Asl, anche per l’anno in...

martedì, 7 aprile 2020, 11:23

"Quanto sta accadendo in questi giorni negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali merita una riflessione: all'assistenza sanitaria serve un diverso assetto organizzativo che tuteli i malati più fragili, anche affetti da Covid-19, che non sono candidabili alle cure intensive, permettendo loro di non soffrire e di ricevere comunque un...

lunedì, 6 aprile 2020, 18:24

La distribuzione è iniziata stamani ad opera della Protezione civile. Otto milioni e mezzo di mascherine FFP1 monouso, equivalenti alla mascherine chirurgiche, sono in arrivo nelle case di tutti i toscani. Le distribuiranno i Comuni, le fornisce (a proprie spese) la Regione.

lunedì, 6 aprile 2020, 17:56

La Regione ascolta i caseifici e prende atto della preocupazione della filiera del latte ovicaprino e della zootecnia da latte per le conseguenze della crisi generata dalla pandemia.

lunedì, 6 aprile 2020, 13:46

Un sostegno alle attività ordinarie e un occhio di riguardo alle necessità dell’emergenza. Sono stati deliberati i contributi a valere sul bando ‘Categorie sociali deboli e salute pubblica’ 2020 che nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (www.fondazionecarlucca.it).

domenica, 5 aprile 2020, 15:01

Stanno facendo notizia i percorsi sperimentali avviati in particolare in alcune delle zone rosse dell'epidemia Covid-19 della Lombardia per curare il virus tramite il plasma iperimmune di donatori guariti e che quindi lo abbiano contratto e sviluppato gli anticorpi.

domenica, 5 aprile 2020, 14:46

E’ arrivato nella notte, proveniente dall’aeroporto di Pisa, il primo contingente dei 10 milioni di mascherine proveniente dalla Cina e stoccato a Calenzano nei magazzini della Protezione civile della Città Metropolitana. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha chiarito come le mascherine arriveranno nelle case dei cittadini toscani.

sabato, 4 aprile 2020, 19:53

Il commissario della Lega della sezione Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, si congratula con i consiglieri Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi del gruppo consiliare "Prima Pescaglia" per l'operato svolto sul territorio a sostegno della cittadinanza attraverso la richiesta di una ordinanza che preveda l'obbligo dell'utilizzo delle...