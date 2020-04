Coronavirus, al via l’Osservaprezzi. Barni: “Uno strumento di orientamento per i cittadini”

Altre notizie brevi

lunedì, 27 aprile 2020, 11:38

"Mai come in questa situazione di crisi il sistema cooperativo può salvare il settore vitivinicolo", ne è convinto Ritano Baragli, vicepresidente Fedagri Confcooperative Toscana e presidente Valvirginio, Cantina Sociale Colli Fiorentini.

sabato, 25 aprile 2020, 13:57

Ammontano a 400mila euro per il 2020 e 90mila euro per il 2021 le risorse che mette a disposizione il Documento operativo per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Si tratta di risorse che si sommano a quelle già stanziate nel 2019 portando la cifra messa a...

venerdì, 24 aprile 2020, 19:42

Notizia di oggi che la Diesse Diagnostica ha registrato con marchio CE l’atteso test sierologico. I laboratori di microbiologia di Siena e Firenze ne stanno verificando la sensibilità e specificità. L’esito sarà disponibile a breve. Confermiamo la nostra volontà di utilizzare questi nuovi test sierologici immunometrici che danno ulteriori informazioni...

venerdì, 24 aprile 2020, 19:18

venerdì, 24 aprile 2020, 17:55

Da lunedì le mascherine si troveranno solo nelle farmacie e in distribuzione a domicilio da parte dei volontari del Comune.

venerdì, 24 aprile 2020, 17:54

I pazienti Covid riceveranno gratuitamente i farmaci a domicilio grazie all’accordo tra ASL Toscana nord ovest, SVS e la rete delle Associazioni che aderiscono ad ANPAS. “Da parte della SVS c’è stata grande disponibilità a coordinare le associazione per costituire una rete capillare sul territorio che consenta di raggiungere i...

venerdì, 24 aprile 2020, 17:16

“Comprendo le preoccupazioni sulla situazione del comparto espresse da Coldiretti Lucca , ma le iniziative che vengono richieste alle istituzioni, ed in particolare alla Regione, sono esattamente quelle che stiamo mettendo in atto, utilizzando tutte le risorse regionali già individuate come disponibili e attivando tutte le procedure d’urgenza necessarie a...

venerdì, 24 aprile 2020, 15:44

Tariffa rifiuti e pagamenti: ancora provvedimenti per andare incontro alle esigenze degli utenti, alla luce del periodo difficile che stiamo vivendo per l'emergenza legata al Covid-19. In occasione dell'ultimo Consiglio di Amministrazione di Ascit servizi ambientali spa, che si è tenuto mercoledì scorso, è infatti stata approvata all'unanimità la proroga...

venerdì, 24 aprile 2020, 15:28

Servizio spesa e consegna a domicilio a sostegno di cittadini con oltre 70 anni in condizioni di fragilità grazie a un protocollo di intesa siglato oggi, 24 aprile, tra Regione Toscana, Anci e organizzazioni sindacali di categoria, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

venerdì, 24 aprile 2020, 15:04

Sono 32.633 le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga presentate dal 31 marzo ad oggi da aziende con unità produttive in Toscana, 5.205 in più rispetto a quelle pervenute alla direzione Lavoro della Regione entro venerdì 17 aprile, che erano state 27.428.