Coronavirus, Fedagripesca Toscana: "40% di vendite nell'agroalimentare, nostra produzione destinata a fronteggiare emergenza"

Altre notizie brevi

venerdì, 10 aprile 2020, 17:10

Ci sarà più tempo per restituire contributi a suo tempo ricevuti da parte della Regione e poi revocati per il venir meno delle condizioni che ne avevano autorizzato a suo tempo l’erogazione. Rate e versamenti in scadenza - di fondi comunitari destinati a imprese e professionisti, ma anche contributi sugli...

venerdì, 10 aprile 2020, 16:17

“Abbiamo sollecitato la Regione perché intervenisse con un provvedimento che disciplinasse le aperture e le chiusure delle attività per Pasqua e Pasquetta, evitando ordinanze dei singoli Comuni che potevano creare difformità e pericolo di spostamento dei cittadini. Il provvedimento però doveva essere nei confronti della grande distribuzione dove possono crearsi assembramenti.

venerdì, 10 aprile 2020, 14:55

"Accogliamo con favore la notizia che la Regione Toscana, in una ordinanza, dispone la chiusura delle attività commerciali per Pasqua e Pasquetta. È una scelta saggia e apprezzabile ma dobbiamo chiedere ancora di più. Ci stiamo battendo da tempo per far contingentare le aperture e gli orari dei punti vendita,...

venerdì, 10 aprile 2020, 13:28

E' online sul sito della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/guida-per-orientarsi-agli-incentivi-per-le-imprese ) la nuova edizione della ‘Guida di orientamento agli incentivi per le imprese e liberi professionisti' aggiornata al 5 aprile 2020 contenente una sezione speciale con le misure prese a seguito della pandemia da Covid19.

venerdì, 10 aprile 2020, 11:04

"E' il momento di entrare nelle case dei toscani, e non solo. Chiedo a tutti gli agricoltori e alle aziende di attivarsi per mantenere vivo il rapporto con i clienti, attraverso consegne a domicilio e ogni altra attività promozionale.

venerdì, 10 aprile 2020, 11:00

"A tutti i donatori va il mio sincero ringraziamento. Volti noti e persone comuni che hanno condiviso il messaggio che abbiamo lanciato sui social e hanno aderito con generosità alla nostra campagna 'Sostieni gli ospedali della Toscana', attraverso la quale, dal 19 marzo ad oggi abbiamo raccolto 870.000 euro.

giovedì, 9 aprile 2020, 21:00

Confagricoltura Lucca accoglie con favore l'ordinanza del Governatore Enrico Rossi.

giovedì, 9 aprile 2020, 19:41

Tra breve anche i laboratori privati potranno effettuare i test rapidi per la rilevazione del Coronavirus, a tariffe convenzionate.

giovedì, 9 aprile 2020, 17:59

Non poter usare i telefonini perché non c’è segnale, non riuscire a usare lo smartphone per lavorare, per navigare su internet e tenere i contatti con i familiari rappresenta un forte disagio, soprattutto in questo periodo di isolamento dovuto all’emergenza Covid-19.

giovedì, 9 aprile 2020, 17:27

Le aziende agricole che operano in zone montane potranno richiedere un’indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte. E’ quanto prevede un bando da 4,5 milioni di euro che da oggi è pienamente attivo.