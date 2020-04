Coronavirus, tagliandi Isee tpl 2019 validi fino al 30 giugno

Altre notizie brevi

“Quasi novemila imprese per diciannovemila lavoratori in tre giorni. A tanto ammontano le richieste avanzate finora dai datori di lavoro toscani per attivare la cassa integrazione in deroga a favore dei propri dipendenti. Si tratta di un numero enorme, che fa capire quanto sia importante questo strumento per fronteggiare la...

Confartigianato Lucca interviene dopo i numerosi contagi da Covid-19 nelle Rsa della Regione Toscana. “Ci preoccupa e non poco la situazione di contagio da Covid-19 nelle RSA (strutture sanitarie assistite) dei nostri territori. Anche Lucca, interviene il Presidente Provinciale Anap/Confartigianato, Francesco Cassola, i focolai si stanno intensificando e, ad oggi,...

Assegnati quasi 4 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico locale nelle aree a domanda debole. A stanziare i finanziamenti, che garantiranno il servizio anche per l’anno 2020, è stata la Giunta regionale toscana con una delibera proposta dall’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli.

Cresce ed è inarrestabile la solidarietà in Toscana. Ci sono associazioni che stanno decidendo di organizzare iniziative benefiche, ci sono artigiani che stanno mettendo all’asta i loro manufatti per devolvere poi il ricavato, c’è chi vuole semplicemente fare un’offerta. Tante sono le proposte che arrivano in Regione da parte di chi...

Il sistema confindustriale toscano esprime forte preoccupazione per l'ulteriore blocco di tutte le attività produttive. Rimandare la riapertura delle aziende, indebolirà ulteriormente la tenuta del sistema economico regionale, già messa a dura prova dalla crisi e che, si stima, sta già perdendo 1,2 mld€ al mese di valore aggiunto.

Negli androni dei condomini dove c'è un malato di coronavirus, nelle palestre, nelle scuole, nei cimiteri e nei parchi, fino ai cassonetti e alle panchine delle aree comuni. In sole due settimane le richieste di sanificazione sono triplicate e la cooperativa La Spiga Grano, aderente al consorzio Co&So, è riuscita...

L'Unità di crisi aziendale per la gestione dell'emergenza Covid-19 dell'Azienda USL Toscana nord ovest informa che è partita la sperimentazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG al Sars-CoV-2.

Ci sarà un servizio dedicato anche per i rifiuti che provengono da strutture socio-sanitarie residenziali della Toscana dove siano presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in quarantena obbligatoria.

Sono partiti da Livorno e dalla Lunigiana gli screening sierologici nelle RSA e RSD dell’ASL Toscana nord ovest, nei prossimi giorni continueranno anche in tutti gli altri territori, come ha indicato la Regione Toscana con l’ultima ordinanza.

Una delle criticità più importanti per la gestione di questo periodo difficile è la disponibilità di liquidità per poter anticipare gli importi della cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, e del Fondo di integrazione salariale, attivati con la motivazione Covid-19.