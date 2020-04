Farmacie disagiate, dalla Regione un contributo di 650.000 euro anche per il 2020

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:59

Altre banche a cui rivolgersi per l’anticipo della cassa integrazione, a interessi zero e senza alcuna spesa. L’assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli se l’augurava. L’aveva auspicato appena ieri, martedì, spiegando a quali istituti, grazie all’accordo promosso dalla Regione, i lavoratori di aziende in crisi e a casa per...

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:46

Le comunità islamiche aderenti alla Federazione Islamica di Toscana si sono rese attive, con iniziative concrete, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Insieme hanno raccolto 22.000 euro, che hanno donato alla Protezione Civile per sostenere gli ospedali toscani, e hanno partecipato alle attività di volontariato sul territorio, come, ad esempio, al progetto...

martedì, 21 aprile 2020, 16:15

Istruzioni per l’uso sull’anticipo della cassa integrazione e gli altri ammortizzatori sociali. I lavoratori di aziende in crisi che in questo momento sono a casa non dovranno attendere che l’Inps eroghi loro l’assegno per averlo in disponibilità sul conto corrente.

lunedì, 20 aprile 2020, 18:11

Procede a pieno ritmo la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini, avviata oggi 20 aprile, presso le 1150 farmacie, pubbliche e private, e nei 230 punti vendita dei supermercati della Grande distribuzione, che al momento hanno sottoscritto l’accordo.

lunedì, 20 aprile 2020, 15:55

Il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori GAIA ha deciso, come già fatto in altre occasioni, di dare un primo piccolo segnale di solidarietà in questo momento difficile. "Abbiamo pertanto anzitutto donato € 5 mila allo specifico conto destinato all'emergenza COVID attivato dall'ASL Toscana Nord Ovest.

sabato, 18 aprile 2020, 16:39

Un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che vede fra i destinatari anche il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli e il presidente della Regione Toscana Rossi: le imprese del settore lapideo apuo-versiliese di Confindustria Toscana Nord, di CNA Lucca e Confartigianato Imprese Lucca chiedono con forza la riapertura.In una lettera ben documentata con dati...

sabato, 18 aprile 2020, 11:45

"Il nostro allarme è stato raccolto dalla Regione Toscana e apprezziamo l'impegno preso per dare un sostegno concreto alle aziende floricole e del latte ovinocaprino. Un passo necessario e urgente che però ne richiede subito altri, con interventi più ampi. Ma è un buon inizio".

sabato, 18 aprile 2020, 11:44

Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano intende fare la propria parte nell avviare la fase 2 dell'emergenza Covid-19, coinvolgendo nelle forme attualmente possibili le comunità del territorio e i loro rappresentati – afferma il presidente Fausto Giovanelli - Già da lunedì prossimo abbiamo in programma una riunione web per riprogrammare...

venerdì, 17 aprile 2020, 17:29

La Regione darà un sostegno concreto, in tempi brevi, alle imprese floricole della Toscana: con questo impegno si è conclusa oggi pomeriggio la riunione in videoconferenza tra l’assessore regionale all’agricoltura e foreste Marco Remaschi, l'assessore all'ambiente e protezione civile Federica Fratoni, le organizzazioni professionali agricole, i rappresentanti delle cooperative, del...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:37

I dipendenti della Provincia di Massa-Carrara sono in lavoro agile, o come si dice in smart working, oramai dalla metà di marzo, con le presenze in ufficio ridotte all’essenziale e a rotazione per le attività che in modo indifferibile devono essere svolte in presenza.In questa modalità si è comunque conclusa...