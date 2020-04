Fondazione Crl: deliberati i contributi del bando a sostegno delle categorie deboli

Altre notizie brevi

lunedì, 6 aprile 2020, 18:24

La distribuzione è iniziata stamani ad opera della Protezione civile. Otto milioni e mezzo di mascherine FFP1 monouso, equivalenti alla mascherine chirurgiche, sono in arrivo nelle case di tutti i toscani. Le distribuiranno i Comuni, le fornisce (a proprie spese) la Regione.

lunedì, 6 aprile 2020, 17:56

La Regione ascolta i caseifici e prende atto della preocupazione della filiera del latte ovicaprino e della zootecnia da latte per le conseguenze della crisi generata dalla pandemia.

domenica, 5 aprile 2020, 15:01

Stanno facendo notizia i percorsi sperimentali avviati in particolare in alcune delle zone rosse dell'epidemia Covid-19 della Lombardia per curare il virus tramite il plasma iperimmune di donatori guariti e che quindi lo abbiano contratto e sviluppato gli anticorpi.

domenica, 5 aprile 2020, 14:46

E’ arrivato nella notte, proveniente dall’aeroporto di Pisa, il primo contingente dei 10 milioni di mascherine proveniente dalla Cina e stoccato a Calenzano nei magazzini della Protezione civile della Città Metropolitana. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha chiarito come le mascherine arriveranno nelle case dei cittadini toscani.

sabato, 4 aprile 2020, 19:53

Il commissario della Lega della sezione Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, si congratula con i consiglieri Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi del gruppo consiliare "Prima Pescaglia" per l'operato svolto sul territorio a sostegno della cittadinanza attraverso la richiesta di una ordinanza che preveda l'obbligo dell'utilizzo delle...

sabato, 4 aprile 2020, 19:01

Dieci milioni di mascherine per i cittadini toscani e 200mila kit sierologici per estendere ulteriormente lo screening della popolazione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

sabato, 4 aprile 2020, 14:27

Al via da oggi la dematerializzazione delle ricette rosse. Da questa mattina è possibile inviare per sms anche tutte le categorie di farmaci destinati prevalentemente a pazienti affetti da patologie croniche. La Regione, dopo avere attivato prima in Italia l’invio della ricetta dematerializzata via sms sul cellulare dei pazienti, e...

sabato, 4 aprile 2020, 11:09

Interventi straordinari a favore degli studenti universitari con una borsa di studio. La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi una delibera che fissa precisi indirizzi a cui si dovrà attendere l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

venerdì, 3 aprile 2020, 18:30

“Quasi novemila imprese per diciannovemila lavoratori in tre giorni. A tanto ammontano le richieste avanzate finora dai datori di lavoro toscani per attivare la cassa integrazione in deroga a favore dei propri dipendenti. Si tratta di un numero enorme, che fa capire quanto sia importante questo strumento per fronteggiare la...

venerdì, 3 aprile 2020, 15:55

Confartigianato Lucca interviene dopo i numerosi contagi da Covid-19 nelle Rsa della Regione Toscana. “Ci preoccupa e non poco la situazione di contagio da Covid-19 nelle RSA (strutture sanitarie assistite) dei nostri territori. Anche Lucca, interviene il Presidente Provinciale Anap/Confartigianato, Francesco Cassola, i focolai si stanno intensificando e, ad oggi,...