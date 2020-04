Lapideo apuo-versiliese, le imprese industriali e artigiane scrivono al Governo per chiedere la riapertura

Altre notizie brevi

sabato, 18 aprile 2020, 11:45

"Il nostro allarme è stato raccolto dalla Regione Toscana e apprezziamo l'impegno preso per dare un sostegno concreto alle aziende floricole e del latte ovinocaprino. Un passo necessario e urgente che però ne richiede subito altri, con interventi più ampi. Ma è un buon inizio".

sabato, 18 aprile 2020, 11:44

Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano intende fare la propria parte nell avviare la fase 2 dell'emergenza Covid-19, coinvolgendo nelle forme attualmente possibili le comunità del territorio e i loro rappresentati – afferma il presidente Fausto Giovanelli - Già da lunedì prossimo abbiamo in programma una riunione web per riprogrammare...

venerdì, 17 aprile 2020, 17:29

La Regione darà un sostegno concreto, in tempi brevi, alle imprese floricole della Toscana: con questo impegno si è conclusa oggi pomeriggio la riunione in videoconferenza tra l’assessore regionale all’agricoltura e foreste Marco Remaschi, l'assessore all'ambiente e protezione civile Federica Fratoni, le organizzazioni professionali agricole, i rappresentanti delle cooperative, del...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:37

I dipendenti della Provincia di Massa-Carrara sono in lavoro agile, o come si dice in smart working, oramai dalla metà di marzo, con le presenze in ufficio ridotte all’essenziale e a rotazione per le attività che in modo indifferibile devono essere svolte in presenza.In questa modalità si è comunque conclusa...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:00

Un pacchetto di innovazioni per garantire procedure più snelle e pagamenti più rapidi per i contributi legati ai bandi del Piano di sviluppo rurale. Lo ha messo a punto Artea, l’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, per rispondere alle esigenze legate all’emergenza coronavirus.

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:18

Sono in corso gli incontri del presidente della Regione Enrico Rossi con i rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e dei distretti produttivi della Toscana.

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:55

Un gioco di squadra fra reti antiviolenza e istituzioni per non lasciare sole le donne costrette, in questo periodo di emergenza, al forzato isolamento fra le pareti domestiche. Una delibera approvata ieri dalla giunta, su proposta dalla vice presidente e assessora alle pari opportunità Monica Barni e dall’assessora alla salute...

martedì, 14 aprile 2020, 19:20

“E' stato definito l’accordo quadro con le rappresentanze dei laboratori privati per l’effettuazione dei test sierologici. Sono 61 i laboratori privati che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse di Estar dando la propria disponibilità ad effettuare test per conto della Regione ad integrazione del lavoro già fatto dal SSR...

martedì, 14 aprile 2020, 18:40

Slitta di sei giorni il termine ultimo ai Comuni che ancora non l’hanno fatto per terminare la distribuzione delle mascherine di cui la Regione ha voluto dotare gratuitamente tutti i toscani. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Rossi. I sette giorni indicati dalla precedente ordinanza scadevano ieri sera.

martedì, 14 aprile 2020, 17:54

Una serie di Indicazioni operative per pazienti particolarmente vulnerabili (affetti da malattie rare, con disabilità, oncologici, donne in gravidanza e bambini con infezione da Covid-19) è stata approvata dalla Giunta, nel corso della seduta odierna, su proposta dell’assessore per il diritto alla salute Stefania Saccardi.