SR 445 della Garfagnana: conclusa la gara per i lavori al km 60

Altre notizie brevi

giovedì, 16 aprile 2020, 13:00

Un pacchetto di innovazioni per garantire procedure più snelle e pagamenti più rapidi per i contributi legati ai bandi del Piano di sviluppo rurale. Lo ha messo a punto Artea, l’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, per rispondere alle esigenze legate all’emergenza coronavirus.

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:18

Sono in corso gli incontri del presidente della Regione Enrico Rossi con i rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e dei distretti produttivi della Toscana.

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:55

Un gioco di squadra fra reti antiviolenza e istituzioni per non lasciare sole le donne costrette, in questo periodo di emergenza, al forzato isolamento fra le pareti domestiche. Una delibera approvata ieri dalla giunta, su proposta dalla vice presidente e assessora alle pari opportunità Monica Barni e dall’assessora alla salute...

martedì, 14 aprile 2020, 19:20

“E' stato definito l’accordo quadro con le rappresentanze dei laboratori privati per l’effettuazione dei test sierologici. Sono 61 i laboratori privati che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse di Estar dando la propria disponibilità ad effettuare test per conto della Regione ad integrazione del lavoro già fatto dal SSR...

martedì, 14 aprile 2020, 18:40

Slitta di sei giorni il termine ultimo ai Comuni che ancora non l’hanno fatto per terminare la distribuzione delle mascherine di cui la Regione ha voluto dotare gratuitamente tutti i toscani. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Rossi. I sette giorni indicati dalla precedente ordinanza scadevano ieri sera.

martedì, 14 aprile 2020, 17:54

Una serie di Indicazioni operative per pazienti particolarmente vulnerabili (affetti da malattie rare, con disabilità, oncologici, donne in gravidanza e bambini con infezione da Covid-19) è stata approvata dalla Giunta, nel corso della seduta odierna, su proposta dell’assessore per il diritto alla salute Stefania Saccardi.

martedì, 14 aprile 2020, 13:21

Riparte la formazione per imprenditori e cittadini da parte di Confesercenti Toscana Nord, ovviamente con le lezioni a distanza attraverso le piattaforme on line, attraverso la propria agenzia formativa Cescot. #Iomiformoacasa e #setiforminontifermi sono gli slogan dell’iniziativa che prevede corsi per imprenditori, dipendenti, disoccupati ed inoccupati, e per tutti coloro...

sabato, 11 aprile 2020, 14:57

Il territorio regionale spicca per una certa omogeneità tra le province, con un'unica eccezione: Massa Carrara a quota 41

sabato, 11 aprile 2020, 14:31

Sono una decina gli interventi fatti negli ultimi giorni dal sistema regionale che contrasta gli incendi boschivi (AIB). Il fuoco, spinto dal perdurare di condizioni meteo favorevoli agli incendi, ha interessato quasi tutte le province.

sabato, 11 aprile 2020, 11:25

"La vendita per corrispondenza permette perlomeno un piccolo recupero di liquidità. Ma è una goccia nel secchio vuoto dell'economia del settore florovivaistico". Francesco Mati, presidente della sezione prodotto vivaistico di Confagricoltura Toscana, commenta così il via libera da parte della Regione Toscana, alla vendita on line e a domicilio di fiori,...