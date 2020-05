Coronavirus, dal 18 maggio riaprono i centri diurni per disabili

Altre notizie brevi

martedì, 5 maggio 2020, 13:04

Un numero verde per rispondere alle richieste degli utenti in merito alle ordinanze nazionali e regionali, o atti utili, in ambito di disabilità nel periodo dell’emergenza Covid-19. E in più l’istituzione di una figura di coordinamento regionale, il Nurse Coach, per indirizzare le persone con disabilità ai percorsi sanitari più adeguati.

domenica, 3 maggio 2020, 12:01

Rischi sanitari e penali per chi riapre la propria attività. E' una delle questione cruciali che attraversano trasversalmente tutti i settori economici in cui operano le piccole e medie imprese. Se ne parla domani, lunedì 4 maggio, al webinar di Primavera d'Impresa, l'iniziativa regionale dedicata alle piccole e medie imprese toscane...

sabato, 2 maggio 2020, 12:23

Le restrizioni alla mobilità e la scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali di molti cittadini anziani, stranieri e in situazioni di fragilità si stanno trasformando in una lesione ai diritti di migliaia di persone che non riescono ad accedere agli strumenti di sostegno disposti dal Governo in seguito all'epidemia di...

venerdì, 1 maggio 2020, 15:07

In queste settimane sta emergendo una delle conseguenze drammatiche della pandemia: l'aumento della povertà. Si tratta di un fenomeno vasto, che anche a Lucca si sta toccando con mano, ogni giorno un po' di più. Si sono moltiplicate, infatti, le domande di aiuto, che sono, sempre più spesso, domande di cibo.

venerdì, 1 maggio 2020, 12:07

Si segnala che in queste ore sta circolando in chat e social una sedicente ordinanza numero 47 con cui si revoca l’ordinanza 46 - ovvero l’ordinanza che, a partire da oggi, consente l’attività motoria nel perimetro comunale. Oltre alla revoca il testo in circolazione prevede gravi sanzioni per i trasgressori.

giovedì, 30 aprile 2020, 14:36

La Regione Toscana dal 7 aprile ad oggi ha distribuito gratuitamente oltre 25 milioni di mascherine alla popolazione, mentre altri 4 milioni di pezzi sono in distribuzione, per un totale di circa 30 milioni di mascherine. Un risultato straordinario raggiunto grazie alla collaborazione di Comuni, protezione civile, associazioni di volontariato, grande distribuzione...

mercoledì, 29 aprile 2020, 13:14

Dall’inizio dell’epidemia uno dei temi dibattuti è se la popolazione migrante e straniera in generale si ammalasse meno di Covid. Molti i fattori e le ipotesi affrontate anche se con pochi elementi a disposizione per poter arrivare a considerazioni conclusive. L' Agenzia regionale di sanità ha analizzato i dati.

martedì, 28 aprile 2020, 18:15

Si ricorda che la Regione Toscana con delibera della Giunta n. 442 del 31 marzo 2020 ha stabilito di destinare al finanziamento della misura “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19″ un importo complessivo pari ad euro 1.910.845,37.

martedì, 28 aprile 2020, 17:05

Mascherine: un’attenzione particolare nella distribuzione ai cittadini over 70, ai disabili, a chi si trova in una situazione di disagio, agli studenti fuori sede che non hanno la tessera sanitaria della Toscana, o ai lavoratori domiciliati, agli abitanti di frazioni con farmacie a più di 10 Km di distanza.

martedì, 28 aprile 2020, 10:36

"Il comportamento dei caseifici è incomprensibile ed inaccettabile - spiegano i presidenti di Cia Toscana Luca Brunelli e Confagricoltura Toscana Marco Neri – scaricano sui produttori le proprie difficoltà ed inefficienze, i contratti vanno rispettati sempre. Qualora si intenda apportarvi delle modifiche si concordano con l'altra parte sottoscrittrice, procedere in maniera unilaterale...