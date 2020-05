DL Rilancio, ALI Toscana sostiene appello piccoli e medi comuni a vocazione turistica: "Dal Governo un fondo per salvarli"

giovedì, 14 maggio 2020, 13:24

ALI Toscana è accanto ai piccoli e medi Comuni a vocazione turistica che chiedono al Governo strumenti e risorse per sopravvivere all'emergenza Covid-19. "La petizione – spiega il presidente di ALI Toscana Francesco Casini –, nata su iniziativa del sindaco di San Gimignano e promossa da molte amministrazioni toscane, ben presto ha valicato i confini della nostra regione raccogliendo adesioni in tutta Italia. Come Associazione, siamo al fianco dei Comuni della Toscana nella richiesta al Governo di misure immediate per salvare le amministrazioni di piccole e medie dimensioni a forte vocazione turistica, che usciranno dall'emergenza Covid-19 con le entrate di parte corrente decurtate dal 30 al 50%. Senza un intervento urgente e deciso, sono a rischio i servizi essenziali e la stessa tenuta sociale in decine di territori che fino a pochi mesi fa erano conosciuti per essere gioielli del turismo sostenibile e di qualità".

ALI Toscana raccoglie così la richiesta al Governo da parte dei Comuni di un fondo per tutte le città turistiche che contribuisca a coprire la riduzione delle entrate direttamente connesse al turismo. Tra le altre proposte contenute nell'appello che ALI sostiene, la semplificazione delle procedure per gli investimenti locali, risorse o strumenti per gli investimenti in manutenzione del patrimonio architettonico, monumentale ed artistico, interventi nazionali per la dinamica degli affitti commerciali, alberghieri, artigianali ed extralberghieri, il rinvio del metodo di calcolo Arera e norme speciali per l'abbattimento dei costi della Tari.

"Con il Decreto Rilancio da 55 miliardi di euro – aggiunge il presidente Casini – il Governo sta dando le prime importanti risposte alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Occorre fare uno sforzo in più per rispondere alla crisi dei Comuni, che nei prossimi mesi dovranno fare i conti con una drastica riduzione delle entrate e un importante aumento delle spese. I Comuni sono stati in prima linea nel fronteggiare l'emergenza accanto ai cittadini, adesso dobbiamo sostenerli con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione".