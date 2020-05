Fase 2, Donatella Bianchi nella task force di Colao. Giovanelli: “Una scelta importante”

Altre notizie brevi

giovedì, 14 maggio 2020, 12:40

A partire dal 30 maggio e fino al 20 luglio sarà aperta l'edizione 2020 del bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei Centri commerciali naturali.

mercoledì, 6 maggio 2020, 13:05

In arrivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca risorse preziose per sanità, sport giovanile, terzo settore attività didattiche e molto altro ancora. Sono stati deliberati infatti contributi per un totale di circa 560mila euro a valere sul bando ‘Generico’ 2020, adesso pubblicati e consultabili sul sito www.fondazionecarilucca.it.

martedì, 5 maggio 2020, 17:45

L’amministrazione comunale informa gli utenti che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 51 del 04/05/2020 “Disposizioni in merito ai centri di raccolta e stazioni ecologiche”, il Centro di raccolta dei rifiuti urbani sito in Piano di Coreglia in loc.

martedì, 5 maggio 2020, 15:09

Riapriranno a partire dal 18 maggio (ed entro comunque il primo giugno) i centri diurni per persone con disabilità. Per il progressivo riavvio delle attività di queste strutture semiresidenziali, temporaneamente sospese a causa del Coronavirus, la Regione ha definito un apposito protocollo operativo sulla gestione in sicurezza dell’intero percorso di...

martedì, 5 maggio 2020, 13:04

Un numero verde per rispondere alle richieste degli utenti in merito alle ordinanze nazionali e regionali, o atti utili, in ambito di disabilità nel periodo dell’emergenza Covid-19. E in più l’istituzione di una figura di coordinamento regionale, il Nurse Coach, per indirizzare le persone con disabilità ai percorsi sanitari più adeguati.

domenica, 3 maggio 2020, 12:01

Rischi sanitari e penali per chi riapre la propria attività. E' una delle questione cruciali che attraversano trasversalmente tutti i settori economici in cui operano le piccole e medie imprese. Se ne parla domani, lunedì 4 maggio, al webinar di Primavera d'Impresa, l'iniziativa regionale dedicata alle piccole e medie imprese toscane...

sabato, 2 maggio 2020, 12:23

Le restrizioni alla mobilità e la scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali di molti cittadini anziani, stranieri e in situazioni di fragilità si stanno trasformando in una lesione ai diritti di migliaia di persone che non riescono ad accedere agli strumenti di sostegno disposti dal Governo in seguito all'epidemia di...

venerdì, 1 maggio 2020, 15:07

In queste settimane sta emergendo una delle conseguenze drammatiche della pandemia: l'aumento della povertà. Si tratta di un fenomeno vasto, che anche a Lucca si sta toccando con mano, ogni giorno un po' di più. Si sono moltiplicate, infatti, le domande di aiuto, che sono, sempre più spesso, domande di cibo.

venerdì, 1 maggio 2020, 12:07

Si segnala che in queste ore sta circolando in chat e social una sedicente ordinanza numero 47 con cui si revoca l’ordinanza 46 - ovvero l’ordinanza che, a partire da oggi, consente l’attività motoria nel perimetro comunale. Oltre alla revoca il testo in circolazione prevede gravi sanzioni per i trasgressori.

giovedì, 30 aprile 2020, 14:36

La Regione Toscana dal 7 aprile ad oggi ha distribuito gratuitamente oltre 25 milioni di mascherine alla popolazione, mentre altri 4 milioni di pezzi sono in distribuzione, per un totale di circa 30 milioni di mascherine. Un risultato straordinario raggiunto grazie alla collaborazione di Comuni, protezione civile, associazioni di volontariato, grande distribuzione...