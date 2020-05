Fondazione CRL: deliberati i contributi del bando generico

mercoledì, 6 maggio 2020, 13:05

In arrivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca risorse preziose per sanità, sport giovanile, terzo settore attività didattiche e molto altro ancora. Sono stati deliberati infatti contributi per un totale di circa 560mila euro a valere sul bando ‘Generico’ 2020, adesso pubblicati e consultabili sul sito www.fondazionecarilucca.it.

Risorse importanti, appunto, in un momento difficile. Le priorità emerse in relazione all’emergenza Covid-19 hanno necessariamente guidato le valutazioni del CdA della Fondazione che, riunitosi in modalità streaming, ha esaminato le numerose richieste pervenute sul bando che da anni sostiene progetti attinenti a molteplici ambiti.

Un occhio di riguardo infatti è stato dedicato alle iniziative appartenenti al settore ‘Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa’, in modo da assicurare sostegno alle associazioni dedite all’assistenza e diffuse in maniera capillare su tutto il territorio della provincia, molte delle quali messe a dura prova nella situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Ma non solo. I contributi deliberati garantiscono risorse preziose anche per altre categorie, come le associazioni impegnate nel volontariato e, in particolare, nel campo della protezione civile. Sostegno assicurato anche per numerose realtà connesse al settore della ‘Crescita e formazione giovanile’, incluse le attività sportive rivolte ai più giovani, per progetti nel campo dell’educazione, istruzione e formazione e per molte altre iniziative, come quelle a carattere folkloristico, portate avanti dalla galassia di associazioni individuate su tutto il territorio della provincia.

Un sostegno capillare che, in questo scenario così delicato e in continua evoluzione, costituisce un importante elemento di sicurezza e, per molte realtà, un primo ‘mattoncino’ su cui iniziare a costruire e immaginare il futuro prossimo.

A partire dal 16 marzo 2020 il Bando ‘Generico’ è stato nuovamente aperto per accogliere ulteriori richieste di contributo, motivate da particolari situazioni di necessità. Intanto, l’elenco completo delle pratiche accolte è attualmente disponibile sul sito della Fondazione, al link: https://www.fondazionecarilucca.it/contributi/bandi-deliberati