Bagni di Lucca, apertura al pubblico degli uffici comunali

giovedì, 11 giugno 2020, 17:28

A seguito dell'approvazione del protocollo di valutazione dei rischi del Responsabile di sicurezza, a partire dal 15/06/2020, all'interno del Comune di Bagni di Lucca viene adottata la seguente procedura:

1. IN VIA PRIORITARIA SI DOVRÀ PREDILIGERE SOLUZIONI DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI IN MODALITÀ WEB, PER MAIL O TELEFONICA.

2. NEL CASO DI NECESSITÀ DELLA PRESENZA FISICA DELL'UTENTE / RICHIEDENTE, QUESTI DOVRÀ PRENOTARE TELEFONICAMENTE L'APPUNTAMENTO CON IL FUNZIONARIO ADDETTO :

·AREA TECNICA

·- Resp. Area Tecnica BIAGIONI FRANCESCA email:dat@comunebagnidilucca.it tel. 0583809905

·- Edilizia priv. e Urbanistica SOGGIU ELISA email:e.soggiu@comunebagnidilucca.it tel. 0583809909

· GIAMBI MORENO email:m.giambi@comunebagnidilucca.it tel. 0583809958

·- LLPP e manutenzioni BONI DANIELA email:d.boni@comunebagnidilucca.it tel. 0583809956

· ONESTI MARCO email:m.onesti@comunebagnidilucca.it tel. 0583809957

· PETRUCCI PIERLUIGI email:p.petrucci@comunebagnidilucca.it tel. 0583809944

·- Patrimonio LENZI STEFANO email:s.lenzi@comunebagnidilucca.it tel. 0583809963

·- SUAP e casa FERRARINI FEDERICA email: f.ferrarini@comunebagnidilucca.it tel. 0583809952

·AREA CONTABILE

·- Tributi email:tributi@comunebagnidilucca.it tel. 0583809921

·- Ragioneria email:ragioneria@comunebagnidilucca.it tel. 0583809926

·- Personale email:personale@comunebagnidilucca.it tel. 0583809904

·AREA AMMINISTRATIVA

·- Anagrafe email:demografici@comunebagnidilucca.it tel. 0583809932

·- Scuola email:istruzione@comunebagnidilucca.it tel. 0583809940

·- Cultura email:cultura@comunebagnidilucca.it tel. 0583809925

·- Protocollo email:s.peruzzi@comunebagnidilucca.it tel. 0583809928

·- Segreteria-contratti email:segreteria@comunebagnidilucca.it tel. 0583809933

·- Segreteria del Sindaco email:segreteriasindaco@comunebagnidilucca.it tel. 0583809945

REGOLE DA RISPETTARE PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

• Prenotare un appuntamento con l'ufficio di interesse. Potranno accedere solo le persone preventivamente comunicate. • Suonare il campanello ed attendere istruzioni.

• Si potrà accedere solo in possesso di mascherina di protezione delle vie aeree e mantenendo sempre una distanza tra le persone di almeno 1 m (1,8m consigliata).

• E' fatto divieto di accedere in presenza di febbre o comunque quando la temperatura corporea supera i 37,5° o in presenza di altri sintomi influenzali.

• All'ingresso detergere le mani con le apposite soluzioni idro-alcoliche predisposte nell'atrio di ingresso. Tali soluzioni sono messe a disposizione degli utenti anche ad ogni piano. Sempre all'ingresso è posta un'autocertificazione da compilare e consegnare al dipendente con cui si ha l'appuntamento.

• Le attività di front-office (protocollo, anagrafe, ufficio scuola e cultura) saranno svolte nelle postazioni dedicate e dotate di vetri di protezione. Attenersi alle istruzioni e non accedere autonomamente ad altre postazioni o aree di lavoro.