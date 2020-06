Valle del Serchio: servizi sospesi lunedì 29 giugno per la festa del patrono

Altre notizie brevi

venerdì, 26 giugno 2020, 12:44

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020.

mercoledì, 17 giugno 2020, 15:06

Via libera al Piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. Con apposito atto, deliberato nell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore per il diritto alla salute, Stefania Saccardi, è stato adottato il piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale, con precise finalità: assicurare una migliore risposta alle maxiemergenze,...

martedì, 16 giugno 2020, 13:53

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, interviene sul riconoscimento dello stato di emergenza regionale per i territori della provincia di Lucca e Pistoia colpiti dall’ondata di maltempo del 4 e 5 giugno scorsi.“La dichiarazione dello stato di emergenza regionale e il relativo stanziamento...

venerdì, 12 giugno 2020, 19:20

Via libera dal 15 giugno anche ai centri estivi per bambini da zero a tre anni e ai campi estivi con pernottamento per i più grandi. Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato l’ordinanza che consente la ripresa anche di queste attività.

giovedì, 11 giugno 2020, 19:29

Adottata dal presidente Enrico Rossi, in qualità di commissario delegato, l’ordinanza che approva il primo stralcio funzionale degli interventi urgenti relativi ai danni subiti dal territorio regionale in seguito all’eccezionale ondata di maltempo dello scorso novembre 2019. A disposizione oltre 17 milioni di euro.

giovedì, 11 giugno 2020, 17:28

A seguito dell'approvazione del protocollo di valutazione dei rischi del Responsabile di sicurezza, a partire dal 15/06/2020, all'interno del Comune di Bagni di Lucca viene adottata la seguente procedura:

mercoledì, 10 giugno 2020, 15:29

L'emergenza da Covid 19 è entrata nella fase tre e il sistema sanitario sta riprendendo la propria attività ordinaria. Uno degli aspetti più critici del post lockdown riguarda la ripartenza di visite specialistiche ed esami diagnostici, limitati ai casi urgenti e indispensabili nei mesi scorsi.

martedì, 9 giugno 2020, 13:50

Un'indagine conoscitiva mirata a capire il livello di sonorità percepita nell’ambiente, in cui cittadini vivono e lavorano.

martedì, 9 giugno 2020, 13:49

"Siamo assolutamente d'accordo con il presidente della Regione Toscana: il settore dei congressi e delle fiere deve ripartire perché è cruciale per l'economia del territorio. Circa il 50% del miliardo e mezzo di euro fatturato dagli Ncc a Firenze deriva proprio dagli eventi. Quindi, se il Governo continua a 'dormire' ben...

sabato, 6 giugno 2020, 11:00

"Il Presidente Rossi deve intervenire immediatamente nel territorio al confine tra le province di Lucca e Pistoia dove il forte maltempo ha provocato gravi danni. Presenterò in Consiglio regionale una richiesta ufficiale, un atto, affinché la Regione stanzi fondi immediati.