Conad a fianco di "Mont’Alfonso sotto le stelle 2020”

martedì, 7 luglio 2020, 14:57

Con "Mont'Alfonso sotto le stelle 2020" si apre una rassegna culturale, concertistica, teatrale e cinematografica di altissima qualità e pregio, particolarmente apprezzata e rinnovata con l'obiettivo di coinvolgere tutto il pubblico della Garfagnana. Il festival farà sentire il suo effetto benefico su tutto il territorio interessato della Valle del Serchio e sull'intero indotto.

Il festival si svolgerà nel contesto suggestivo della Fortezza di Mont'Alfonso di CAstelnuovo Garfagnana con la finalità di permettere al visitatore una fruizione completa ed appagante; il nuovo programma mira alla valorizzazione della Fortezza affinchè diventi polo culturale attivo, percepito non solo dai cittadini ma anche da tutta l'unione dei Comuni della Garfagnana come meta di interesse oggi e per il futuro.

"La partecipazione di Conad a questo grande evento conferma ancora una volta il nostro costante impegno e contributo per la promozione e valorizzazione del territorio toscano" spiega Roberta Rocchiccioli, socio di Castelnuovo Garfagnana. "L'appuntamento con il Festival, rappresenta un ulteriore occasione per mettere in mostra eccellenze artistico–culturali e tesori d'arte, patrimonio naturalistico, tradizione e gastronomia tipica della nostra regione e delle nostre zone. Il festival porta con sé l'obiettivo di valorizzare la Fortezza come luogo di interesse e polo culturale, con conseguenti importanti ricadute sulle economie delle zone maggiormente interessate. La distintività di Conad passa dal territorio ed è sinonimo di una presenza capillare, per questo con i nostri punti di vendita vogliamo essere vero punto di riferimento nelle aree in cui operiamo".