Escursioni sulle Apuane

Altre notizie brevi

martedì, 28 luglio 2020, 12:45

70 mila euro per finanziare progetti di agricoltura sostenibile e sociale in Toscana. E' quanto mette sul piatto il bando "Agro-Social: seminiamo valore", il nuovo programma di Confagricoltura in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International), per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali di crescita sostenibile dei territori, incentivando progetti di inserimento...

lunedì, 27 luglio 2020, 14:24

Vista l’incerta situazione meteo, la direzione del festival comunica che il concerto del Jason Rebello Trio si svolgerà domani sera venerdì 24 luglio presso l’Ex pista di pattinaggio di Castelnuovo di Garfagnana, sempre all’orario previsto delle 21.30.

giovedì, 23 luglio 2020, 12:53

Le associazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp hanno proclamato uno sciopero nazionale per domani, venerdì 24 luglio, rivolto ai lavoratori in somministrazione (interinali) del comparto Sanità.L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi.Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per...

martedì, 21 luglio 2020, 19:09

Sviluppo sostenibile e tutela delle risorse sono le parole chiave alla base del nuovo Piano regionale per le cave (Prc), approvato oggi dal Consiglio Regionale.

sabato, 18 luglio 2020, 18:27

Il mondo della scuola, famiglie comprese, già guarda alle ripresa delle lezioni a settembre. “In Toscana la situazione è sotto controllo” commenta l’assessore all’istruzione Cristina Grieco, coordinatrice tra le Regioni nella commissione che di scuola e formazione si occupa.

sabato, 18 luglio 2020, 09:01

Tragedia questa mattina nel comune di Bagni di Lucca. Un uomo di 55 anni, originario del Regno Unito, ma da anni residente nel territorio bagnino, si è tolto la vita, impiccandosi, in piazza Cavour a Casabasciana. La scoperta è avvenuta alle prime luci dell'alba, intorno alle 6.

venerdì, 17 luglio 2020, 16:11

“Il problema delle infestazioni del cinipide nei castagneti della Mediavalle è serio, e lo stiamo affrontando con attenzione. E’ invece completamente fuorviante l’allarmismo esasperato che emerge dalle dichiarazioni del consigliere Marchetti, la cui lettura dei dati scientifici è parziale e strumentale”.

lunedì, 13 luglio 2020, 12:10

Martedì 21 luglio 2020 è l’ultimo giorno utile per rispondere alla manifestazione d’interesse che l’Azienda USL Toscana nord ovest ha rivolto alle strutture private accreditate e interessate all’erogazione di prestazioni specialistiche (esami e visite) in cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, pneumologia, urologia.

venerdì, 10 luglio 2020, 13:48

Neo-diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L'invito a ‘scoprire' il treno e la Toscana per i nati nel 2002, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2020, arriva anche quest’anno dalla Regione Toscana, che ha inserito di nuovo questa possibilità in accordo con Trenitalia.

giovedì, 9 luglio 2020, 15:22

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Francesca Romagnoli, comunica che da lunedì 13 luglio riprenderà il servizio di raccolta dei materiali ingombranti.