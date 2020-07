Jason Rebello Trio all’ex pista di pattinaggio

Altre notizie brevi

giovedì, 23 luglio 2020, 12:53

Le associazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp hanno proclamato uno sciopero nazionale per domani, venerdì 24 luglio, rivolto ai lavoratori in somministrazione (interinali) del comparto Sanità.L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi.Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per...

martedì, 21 luglio 2020, 19:09

Sviluppo sostenibile e tutela delle risorse sono le parole chiave alla base del nuovo Piano regionale per le cave (Prc), approvato oggi dal Consiglio Regionale.

sabato, 18 luglio 2020, 18:27

Il mondo della scuola, famiglie comprese, già guarda alle ripresa delle lezioni a settembre. “In Toscana la situazione è sotto controllo” commenta l’assessore all’istruzione Cristina Grieco, coordinatrice tra le Regioni nella commissione che di scuola e formazione si occupa.

sabato, 18 luglio 2020, 09:01

Tragedia questa mattina nel comune di Bagni di Lucca. Un uomo di 55 anni, originario del Regno Unito, ma da anni residente nel territorio bagnino, si è tolto la vita, impiccandosi, in piazza Cavour a Casabasciana. La scoperta è avvenuta alle prime luci dell'alba, intorno alle 6.

venerdì, 17 luglio 2020, 16:11

“Il problema delle infestazioni del cinipide nei castagneti della Mediavalle è serio, e lo stiamo affrontando con attenzione. E’ invece completamente fuorviante l’allarmismo esasperato che emerge dalle dichiarazioni del consigliere Marchetti, la cui lettura dei dati scientifici è parziale e strumentale”.

lunedì, 13 luglio 2020, 12:10

Martedì 21 luglio 2020 è l’ultimo giorno utile per rispondere alla manifestazione d’interesse che l’Azienda USL Toscana nord ovest ha rivolto alle strutture private accreditate e interessate all’erogazione di prestazioni specialistiche (esami e visite) in cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, pneumologia, urologia.

venerdì, 10 luglio 2020, 13:48

Neo-diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L'invito a ‘scoprire' il treno e la Toscana per i nati nel 2002, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2020, arriva anche quest’anno dalla Regione Toscana, che ha inserito di nuovo questa possibilità in accordo con Trenitalia.

giovedì, 9 luglio 2020, 15:22

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Francesca Romagnoli, comunica che da lunedì 13 luglio riprenderà il servizio di raccolta dei materiali ingombranti.

mercoledì, 8 luglio 2020, 16:52

Oltre 31,5 milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale quale riconoscimento economico aggiuntivo per il personale sanitario, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

mercoledì, 8 luglio 2020, 16:51

Istruzione universitaria o altri percorsi post diploma, studiare in Toscana è sicuro.