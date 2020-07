Si impicca in piazza: tragedia a Casabasciana

Altre notizie brevi

sabato, 18 luglio 2020, 18:27

Il mondo della scuola, famiglie comprese, già guarda alle ripresa delle lezioni a settembre. “In Toscana la situazione è sotto controllo” commenta l’assessore all’istruzione Cristina Grieco, coordinatrice tra le Regioni nella commissione che di scuola e formazione si occupa.

venerdì, 17 luglio 2020, 16:11

“Il problema delle infestazioni del cinipide nei castagneti della Mediavalle è serio, e lo stiamo affrontando con attenzione. E’ invece completamente fuorviante l’allarmismo esasperato che emerge dalle dichiarazioni del consigliere Marchetti, la cui lettura dei dati scientifici è parziale e strumentale”.

lunedì, 13 luglio 2020, 12:10

Martedì 21 luglio 2020 è l’ultimo giorno utile per rispondere alla manifestazione d’interesse che l’Azienda USL Toscana nord ovest ha rivolto alle strutture private accreditate e interessate all’erogazione di prestazioni specialistiche (esami e visite) in cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, pneumologia, urologia.

venerdì, 10 luglio 2020, 13:48

Neo-diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L'invito a ‘scoprire' il treno e la Toscana per i nati nel 2002, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2020, arriva anche quest’anno dalla Regione Toscana, che ha inserito di nuovo questa possibilità in accordo con Trenitalia.

giovedì, 9 luglio 2020, 15:22

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Francesca Romagnoli, comunica che da lunedì 13 luglio riprenderà il servizio di raccolta dei materiali ingombranti.

mercoledì, 8 luglio 2020, 16:52

Oltre 31,5 milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale quale riconoscimento economico aggiuntivo per il personale sanitario, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

mercoledì, 8 luglio 2020, 16:51

Istruzione universitaria o altri percorsi post diploma, studiare in Toscana è sicuro.

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:18

L’amministrazione comunale di Barga informa che da domani mattina per problemi tecnici sull’impianto non sarà possibile accogliere presso il CDR il materiale ingombrante (materassi, mobilia, divani ecc.) restano esclusi il Raee e tutti gli altri codici CER autorizzati che continueranno ad essere ritirati regolarmente.

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:37

Le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale dovranno procedere subito al potenziamento delle attività dei propri call center e dei punti di prenotazione, in modo tale da raggiungere, entro il il prossimo 15 luglio, gli indici di catchment registrati nel periodo pre-Covid (rapporto fra prenotato e prescritto), così...

martedì, 7 luglio 2020, 14:57

Con "Mont'Alfonso sotto le stelle 2020" si apre una rassegna culturale, concertistica, teatrale e cinematografica di altissima qualità e pregio, particolarmente apprezzata e rinnovata con l'obiettivo di coinvolgere tutto il pubblico della Garfagnana. Il festival farà sentire il suo effetto benefico su tutto il territorio interessato della Valle del Serchio...