Graal Cult Festival: variazioni degli eventi in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 14 agosto 2020, 15:07

Da gennaio ad oggi in Toscana ci sono stati circa 200 incendi boschivi, contro una media di 360 negli ultimi 5 anni. Le fiamme hanno percorso 150 ettari di superficie boscata, mentre la media del periodo gennaio/14 agosto degli anni dal 2015 al 2019 è di quasi 900 ettari.

giovedì, 13 agosto 2020, 10:08

"Mi inserisco nella dibattito tra Legambiente e Confindustria sul recente Piano Cave, una discussione che non troverà mai soluzione perché le cave per loro natura non potranno mai essere sostenibili. L'escavazione distrugge la montagna e le nostre falde acquifere, bene primario soprattutto in epoca di cambiamenti climatici.

lunedì, 3 agosto 2020, 19:34

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto al centralino dell' ospedale di Barga per tutte le chiamate dall'esterno verso il “San Francesco” (i numeri hanno il prefisso 0583 e 729 come prime tre cifre) è necessario chiamare il numero 0583/6691 del centralino di Castelnuovo Garfagnana,...

venerdì, 31 luglio 2020, 12:09

L’assessore Francesca Romagnoli comunica che venerdì 7 agosto non sarà effettuata la raccolta del verde sul territorio del comune di Barga.

giovedì, 30 luglio 2020, 12:09

La presentazione del libro di Giuseppe Giovanelli - Sergio Cocchi "L'Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio" (Edizione a cura di Sergio Cocchi 2020) non si terrà il 1 agosto (incontro annullato) ma l'8 agosto.

martedì, 28 luglio 2020, 12:45

70 mila euro per finanziare progetti di agricoltura sostenibile e sociale in Toscana. E' quanto mette sul piatto il bando "Agro-Social: seminiamo valore", il nuovo programma di Confagricoltura in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International), per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali di crescita sostenibile dei territori, incentivando progetti di inserimento...

lunedì, 27 luglio 2020, 19:37

Iniziano le escursioni sulle bellissime Alpi Apuane con Officina Natura che organizzerà due escursioni pomeridiane infrasettimanali per conoscere le Apuane più meridionali.- Mercoledì 29 luglio: il Monte Piglione (1233 m), ultima vetta delle Alpi Apuane Meridionali. Ritrovo: ore 15 nel parcheggio dell'Esselunga di Marlia.

lunedì, 27 luglio 2020, 14:24

Vista l’incerta situazione meteo, la direzione del festival comunica che il concerto del Jason Rebello Trio si svolgerà domani sera venerdì 24 luglio presso l’Ex pista di pattinaggio di Castelnuovo di Garfagnana, sempre all’orario previsto delle 21.30.

giovedì, 23 luglio 2020, 12:53

Le associazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp hanno proclamato uno sciopero nazionale per domani, venerdì 24 luglio, rivolto ai lavoratori in somministrazione (interinali) del comparto Sanità.L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi.Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per...

martedì, 21 luglio 2020, 19:09

Sviluppo sostenibile e tutela delle risorse sono le parole chiave alla base del nuovo Piano regionale per le cave (Prc), approvato oggi dal Consiglio Regionale.