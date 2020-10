Corsa di pesca a mosca a Borgo a Mozzano

Altre notizie brevi

È di stamattina l'ordinanza con la quale il comune di Barga a partire da oggi, viste le attuali condizioni meteorologiche che non garantiscono in alcune ore del giorno le sufficienti temperature interne in alcune zone del territorio comunale, ha adottato un provvedimento per consentire l’anticipazione dell’accensione degli impianti di riscaldamento...

Quasi 360 milioni di contributi concessi a 4660 imprese toscane. Sono le cifre chiave che raffigurano in estrema sintesi lo sforzo compiuto dalla Regione con i 5 bandi attivati durante il periodo dell’emergenza Covid: internazionalizzazione, ricerca e sviluppo, start up innovative, digitalizzazione e investimenti.

Il direttore sanitario della ASL Toscana nord ovest, il 19 ottobre prossimo, lascerà la Toscana per ricoprire lo stesso ruolo nella Asl di Bologna. “Sono dispiaciuta di perdere un collaboratore preparato come il dottor Roti che in questi anni ha dimostrato di saper coordinare l’organizzazione ospedaliera e territoriale.

Domenica di pioggia, che dalle zone meridionali si allargherà nel corso del pomeriggio al resto della regione. Così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo emesso ieri a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre.

Sono tanti i pazienti ricoverati negli ospedali di Massa, Lucca, Viareggio, Pontedera, Cecina, Piombino, Elba e Livorno, che quotidianamente aderiscono all'indagine PREMs (Patient Reported Experience Measures): sono già 9.128 i pazienti che in modo anonimo e volontario hanno potuto esprimere il proprio giudizio sulla qualità della permanenza in ospedale, compilando il questionario...

"Fratelli d'Italia ha ottenuto in provincia di Lucca un risultato straordinario, frutto di un lavoro costante e capillare caratteristico del nostro partito, che ci ha portato dal 5% delle europee 2019 al 17% di oggi. Non è un caso se FdI è l'unico partito che è cresciuto in tutte le...

“Ai quattro nuovi consiglieri regionali espressione del territorio lucchese (due di maggioranza e due di opposizione) innanzitutto facciamo le congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro. Poi chiediamo di sostenere con forza le istanze di un territorio che saranno rappresentate come sempre in maniera propositiva anche dalla nostra associazione”.

"Le elezioni regionali - dice la presidente di Confartigianato, Michela Fucile - si sono concluse e Confartigianato Lucca fa gli auguri al Presidente Regionale, Eugenio Giani e a tutti i consiglieri neoeletti. Si sono dunque spenti i riflettori su questa campagna elettorale che credevamo vedesse una partecipazione al voto ridotta per...

"Congratulazioni ad Eugenio Giani, adesso mettiamoci subito al lavoro per garantire l'occupazione e la sopravvivenze delle imprese agricole. Noi siamo disponibili a collaborare da subito con la nuova amministrazione e dare il nostro contributo per risollevare il settore", è il messaggio di Marco Neri, presidente Confagricoltura Toscana.

Così Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord: "Agli eletti, dal neo presidente Eugenio Giani ai consiglieri regionali espressi dal territorio Lucca-Pistoia-Prato fino a nuovi sindaci e membri dei Consigli comunali appena rinnovati, le congratulazioni della nostra associazione; ma anche alle forze di minoranza vanno i nostri ringraziamenti per l'attenzione...