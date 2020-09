Elezioni, come richiedere il certificato necessario ai cittadini in quarantena/isolamento per esercitare il voto domiciliare

Altre notizie brevi

sabato, 12 settembre 2020, 16:49

L’Azienda USL Toscana nord ovest è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole, per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus.

sabato, 12 settembre 2020, 15:41

L'Ufficio elettorale della Regione Toscana - a seguito delle accuse di 'irregolarità' avanzate dal segretario del partito Comunista riguardo all'assenza dei nomi di alcuni candidati 'capolista' nelle schede per la consultazione elettorale del prossimo 20-21 settembre - precisa che le schede sono assolutamente corrette, sulla base di quanto previsto dalla normativa attuale.

venerdì, 11 settembre 2020, 19:05

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a rischio...

venerdì, 11 settembre 2020, 17:57

Sabato 12 settembre i candidati lucchesi della lista Sinistra Civica Ecologista incontreranno elettori ed elettrici della Piana e della Mediavalle in occasione dei mercati ambulanti: in particolare Daniela Grossi sarà presente al mercato ambulante di Lucca (via delle tagliate), mentre Andrea Sarti sarà presente al mercato di Bagni di Lucca.

venerdì, 11 settembre 2020, 15:47

A pochi giorni di distanza dalla sua ultima presenza, il senatore Massimo Mallegni sarà, domani 12 settembre, nuovamente a Castelnuovo di Garfagnana. Il parlamentare versiliese neo coordinatore regionale di Forza Italia incontrerà amici e simpatizzanti al Bar Tognini di piazza Duomo per trattare alcuni argomenti, come ad esempio la sanità,...

venerdì, 11 settembre 2020, 13:31

Dal 15 settembre in Toscana cambiano le modalità di accesso in Agenzia. Il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento.

giovedì, 10 settembre 2020, 14:09

Da oggi, 10 settembre, grazie al nuovo portale web https://referticovid.sanita.toscana.it i cittadini, che si sono sottoposti a test sierologico o molecolare (tampone), possono scaricare facilmente e in tutta sicurezza il proprio referto, una volta effettuata la registrazione.

mercoledì, 9 settembre 2020, 18:35

Si vota per eleggere il nuovo presidente della Toscana e il futuro Consiglio regionale il 20 e 21 settembre 2020, come in altre sei regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto). Si vota anche per il referendum, confermativo, per approvare o respingere la modifica alla Costituzione che riduce...

mercoledì, 9 settembre 2020, 18:25

Sfida a sette come cinque anni fa per la presidenza della Regione, ma con una diversa geometria nelle coalizioni: il centrodestra corre stavolta infatti compatto. Il 20 e 21 settembre i toscani saranno chiamati alle urne per eleggere alla guida della Regione il successore di Enrico Rossi, che dopo due...

martedì, 8 settembre 2020, 17:45

Annullato il mercatino di Barga programmato per domenica 13 settembre e nuovo appuntamento per l'11 ottobre, seconda domenica del mese di ottobre.