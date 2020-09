Gazebo elettorali: gli appuntamenti di Forza Italia

Altre notizie brevi

lunedì, 31 agosto 2020, 13:18

“Giovani in Concerto per il G.V.S.” a Barga nel Piazzale della Chiesa del Sacro Cuore (in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Aula Magna “Carradini") in data venerdì 11 settembre alle ore 21: l'evento musicale, organizzato dal Gruppo Volontari per la Solidarietà, come detto dal presidente dell'associazione Francesco Feniello...

venerdì, 21 agosto 2020, 13:04

“La USL Toscana nord ovest è stata l’Azienda che a livello regionale ha segnalato il maggior numero di donatori d’organo nel primo semestre 2020, un risultato che dimostra un elevato livello di efficienza e la pone ai vertici delle realtà sanitarie in questo campo”. Ad affermarlo è Paolo Lopane, coordinatore aziendale del...

giovedì, 20 agosto 2020, 11:02

Un'altra annata buona, possiamo anche azzardare a dire ottima, anche se dipenderà dall'andamento climatico dei prossimi 40 giorni, con una produzione inferiore del 10% rispetto allo scorso anno. La vendemmia è già iniziata per alcune varietà precoci e i primi segnali sono positivi.

venerdì, 14 agosto 2020, 15:11

La direzione del GraalCultFest - la nuova manifestazione nata quest'anno in Alta Grafagnana e inaugurata con successo il 13 agosto – comunica alcune variazioni sul programma.Il Recital "Alla ricerca del Graal" con Edoardo Siravo (previsto il 16 agosto nella Chiesa Vecchia di Gorfigliano) è rimandato a data e luogo da destinarsi, entro il...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:07

Da gennaio ad oggi in Toscana ci sono stati circa 200 incendi boschivi, contro una media di 360 negli ultimi 5 anni. Le fiamme hanno percorso 150 ettari di superficie boscata, mentre la media del periodo gennaio/14 agosto degli anni dal 2015 al 2019 è di quasi 900 ettari.

giovedì, 13 agosto 2020, 10:08

"Mi inserisco nella dibattito tra Legambiente e Confindustria sul recente Piano Cave, una discussione che non troverà mai soluzione perché le cave per loro natura non potranno mai essere sostenibili. L'escavazione distrugge la montagna e le nostre falde acquifere, bene primario soprattutto in epoca di cambiamenti climatici.

lunedì, 3 agosto 2020, 19:34

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto al centralino dell' ospedale di Barga per tutte le chiamate dall'esterno verso il “San Francesco” (i numeri hanno il prefisso 0583 e 729 come prime tre cifre) è necessario chiamare il numero 0583/6691 del centralino di Castelnuovo Garfagnana,...

venerdì, 31 luglio 2020, 12:09

L’assessore Francesca Romagnoli comunica che venerdì 7 agosto non sarà effettuata la raccolta del verde sul territorio del comune di Barga.

giovedì, 30 luglio 2020, 12:09

La presentazione del libro di Giuseppe Giovanelli - Sergio Cocchi "L'Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio" (Edizione a cura di Sergio Cocchi 2020) non si terrà il 1 agosto (incontro annullato) ma l'8 agosto.

martedì, 28 luglio 2020, 12:45

70 mila euro per finanziare progetti di agricoltura sostenibile e sociale in Toscana. E' quanto mette sul piatto il bando "Agro-Social: seminiamo valore", il nuovo programma di Confagricoltura in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International), per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali di crescita sostenibile dei territori, incentivando progetti di inserimento...