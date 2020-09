I candidati di Sinistra Civica Ecologista a Castelnuovo

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:05

Ulteriori indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 sono state deliberate nel corso dell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessora regionale al diritto alla salute.

martedì, 15 settembre 2020, 17:49

I toscani all’estero che vorranno votare per eleggere il nuovo presidente della Regione e il futuro consiglio regionale dovranno per forza tornare in Toscana per farlo. Sono circa 140 mila elettori sparsi nei cinque continenti su poco più di 2 milioni e 985 mila toscani chiamati il 20 e 21...

lunedì, 14 settembre 2020, 15:04

Assieme al presidente della Regione, i toscani eleggeranno anche i consiglieri che andranno a comporre la futura assemblea regionale: quaranta in tutto (quarantuno con il presidente della giunta che ne fa parte integrante), lo stesso numero del 2015, quindici in meno rispetto al 2010 e ben venticinque in meno rispetto...

lunedì, 14 settembre 2020, 14:58

Anche se non aveva all'inizio neppure una sede e poteva contare solo su poche decine di dipendenti, la Regione Toscana, che ha appena festeggiato i suoi primi cinquanta anni, come le altre Regioni in Italia nacque fra grandi aspettative: tra politici e amministratori naturalmente, ma anche fra la gente comune.

lunedì, 14 settembre 2020, 12:13

C’è tempo fino a mezzanotte di domani, 15 settembre, per chiedere di votare a domicilio alle prossime consultazioni elettorali: quelle del 20 e 21 settembre. I tempi sono definiti dalla normativa nazionale e la possibilità è riservata a chi, positivo al Covid-19, si trova in quarantena a casa oppure è in...

sabato, 12 settembre 2020, 16:49

L’Azienda USL Toscana nord ovest è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole, per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus.

sabato, 12 settembre 2020, 15:41

L'Ufficio elettorale della Regione Toscana - a seguito delle accuse di 'irregolarità' avanzate dal segretario del partito Comunista riguardo all'assenza dei nomi di alcuni candidati 'capolista' nelle schede per la consultazione elettorale del prossimo 20-21 settembre - precisa che le schede sono assolutamente corrette, sulla base di quanto previsto dalla normativa attuale.

venerdì, 11 settembre 2020, 19:05

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a rischio...

venerdì, 11 settembre 2020, 17:57

Sabato 12 settembre i candidati lucchesi della lista Sinistra Civica Ecologista incontreranno elettori ed elettrici della Piana e della Mediavalle in occasione dei mercati ambulanti: in particolare Daniela Grossi sarà presente al mercato ambulante di Lucca (via delle tagliate), mentre Andrea Sarti sarà presente al mercato di Bagni di Lucca.

venerdì, 11 settembre 2020, 16:23

Tutti gli elettori che a causa del Covid-19 si trovino in quarantena o isolamento su provvedimento delle unità operative di igiene pubblica e che vogliano esercitare il diritto di voto, devono farsi rilasciare un certificato dall'Azienda Sanitaria che attesti la loro condizione.Per ottenere il certificato l’elettore deve compilare il modulo...