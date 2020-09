Medici a scuola: pubblicato il bando. Domande entro il 19 settembre

Altre notizie brevi

domenica, 6 settembre 2020, 15:01

Lunedì 7 settembre i candidati Pd al consiglio regionale Valentina Mercanti e Mario Puppa alle 10 saranno a San Cassiano a Vico, al 'Caffè Lazzari' in via del Chiasso Bernardesco per iniziare la settimana assieme ad elettori, simpatizzanti e persone semplicemente curiose di conoscerli. Prenderanno con tutti loro un caffè e parleranno sia dei problemi del territorio, sia delle loro...

giovedì, 3 settembre 2020, 22:31

I vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti nella giornata di oggi, su segnalazione della sala operativa, all'oasi del Lamastrone nel comune di Sillano-Giuncugnano per una donna che si era allontanata da un gruppo, durante una passeggiata, intorno all'ora di pranzo.

mercoledì, 2 settembre 2020, 17:11

Continua la carenza di sangue anche in Toscana. Il periodo estivo, dedicato prevalentemente alle vacanze, ha determinato ad agosto un calo delle donazioni di sangue di circa il 15% rispetto al mese precedente, e del 10% se confrontato con lo stesso mese di agosto del 2019.

martedì, 1 settembre 2020, 13:01

Proseguono gli appuntamenti in vista della prossima tornata elettorale: il referente di Forza Italia per la Mediavalle del Serchio, Claudio Gemignani, annuncia l'allestimento di due gazebi elettorali in cui i cittadini potranno prendere informazioni in vista delle prossime elezioni regionali (20 e 21 settembre), a cui è accorpato anche il...

lunedì, 31 agosto 2020, 13:18

“Giovani in Concerto per il G.V.S.” a Barga nel Piazzale della Chiesa del Sacro Cuore (in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Aula Magna “Carradini") in data venerdì 11 settembre alle ore 21: l'evento musicale, organizzato dal Gruppo Volontari per la Solidarietà, come detto dal presidente dell'associazione Francesco Feniello...

venerdì, 21 agosto 2020, 13:04

“La USL Toscana nord ovest è stata l’Azienda che a livello regionale ha segnalato il maggior numero di donatori d’organo nel primo semestre 2020, un risultato che dimostra un elevato livello di efficienza e la pone ai vertici delle realtà sanitarie in questo campo”. Ad affermarlo è Paolo Lopane, coordinatore aziendale del...

giovedì, 20 agosto 2020, 11:02

Un'altra annata buona, possiamo anche azzardare a dire ottima, anche se dipenderà dall'andamento climatico dei prossimi 40 giorni, con una produzione inferiore del 10% rispetto allo scorso anno. La vendemmia è già iniziata per alcune varietà precoci e i primi segnali sono positivi.

venerdì, 14 agosto 2020, 15:11

La direzione del GraalCultFest - la nuova manifestazione nata quest'anno in Alta Grafagnana e inaugurata con successo il 13 agosto – comunica alcune variazioni sul programma.Il Recital "Alla ricerca del Graal" con Edoardo Siravo (previsto il 16 agosto nella Chiesa Vecchia di Gorfigliano) è rimandato a data e luogo da destinarsi, entro il...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:07

Da gennaio ad oggi in Toscana ci sono stati circa 200 incendi boschivi, contro una media di 360 negli ultimi 5 anni. Le fiamme hanno percorso 150 ettari di superficie boscata, mentre la media del periodo gennaio/14 agosto degli anni dal 2015 al 2019 è di quasi 900 ettari.

giovedì, 13 agosto 2020, 10:08

"Mi inserisco nella dibattito tra Legambiente e Confindustria sul recente Piano Cave, una discussione che non troverà mai soluzione perché le cave per loro natura non potranno mai essere sostenibili. L'escavazione distrugge la montagna e le nostre falde acquifere, bene primario soprattutto in epoca di cambiamenti climatici.