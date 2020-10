Assemblea del personale di Gaia spa

Altre notizie brevi

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:09

"Nel porgere le nostre congratulazioni e i più sinceri auguri a Stefano Baccelli per la nomina di Assessore Regionale con delega ai Trasporti, infrastrutture e mobilità - dichiara in una nota il presidente dell'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest Michel Rocchiccioli -, ci auguriamo un sincero rapporto di collaborazione così come...

martedì, 20 ottobre 2020, 17:29

Si comunica che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 è possibile effettuare la visita dei suini macellati a domicilio al punto di concentramento situato nella sede del Dipartimento di Prevenzione di via IV Novembre a Gallicano, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle...

martedì, 20 ottobre 2020, 17:15

Il Centenario del Terremoto in Garfagnana torna protagonista a distanza di poche settimane dalla celebrazione che il territorio gli ha riservato lo scorso 7 settembre con una giornata di ricorrenza alla presenza di tecnici, professionisti, autorità militari, civili e religiose.

lunedì, 19 ottobre 2020, 08:17

Disperso ieri sera cercatore di funghi a Montefegatesi, nel comune di Bagni di Lucca. E' entrato in contatto telefonico con i vigili del fuoco, ma senza avere il GPS per farsi rintracciare. Sono partite le squadre per la ricerca e alla fine lo hanno trovato.Presente anche il comune di Bagni...

domenica, 18 ottobre 2020, 17:43

Oggi, in alcuni punti aziendali di drive through, si sono presentati diversi cittadini che avevano prenotato il tampone attraverso il portale on line. Purtroppo, nel passaggio delle informazioni dal sistema regionale (partito oggi 18 ottobre) a quello aziendale si è verificato un problema tecnico che ha impedito il corretto passaggio delle...

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:23

Tamponi rapidi per le scuole e per i servizi educativi e indicazioni operative aggiornate per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di Covid 19 e la loro riammissione in classe o nel posto di lavoro.

lunedì, 12 ottobre 2020, 14:44

Ultimi giorni per richiedere i contributi destinati ai progetti “InAut” per la promozione della vita indipendente."InAut" ha l'obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia, al pari degli altri cittadini, attraverso misure...

domenica, 11 ottobre 2020, 13:03

Prosegue e si estende a lunedì 12 ottobre l’allerta meteo con codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Forti temporali - con associato rischio idrogeologico ed idraulico sul reticolo minore – sono attesi anche domani (almeno fino alle ore 13) sulla costa, in particolare su quella...

sabato, 10 ottobre 2020, 15:15

L’area interessata è tutta la costa e l’Arcipelago toscano. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle 22 di oggi, sabato 10, fino alla mezzanotte di domani, domenica 11 ottobre.

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:00

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021, avviata lunedì scorso, con quasi un milione e mezzo di dosi gratis messe a disposizione di Regione Toscana per le categorie a rischio (over 65, soggetti a rischio di patologia di qualsiasi età, personale a contatto con il pubblico, operatori sanitari) registra i primi importanti risultati.