Estesa a domani allerta meteo di codice 'giallo'

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:23

Tamponi rapidi per le scuole e per i servizi educativi e indicazioni operative aggiornate per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di Covid 19 e la loro riammissione in classe o nel posto di lavoro.

lunedì, 12 ottobre 2020, 14:44

Ultimi giorni per richiedere i contributi destinati ai progetti “InAut” per la promozione della vita indipendente."InAut" ha l'obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia, al pari degli altri cittadini, attraverso misure...

sabato, 10 ottobre 2020, 15:15

L’area interessata è tutta la costa e l’Arcipelago toscano. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle 22 di oggi, sabato 10, fino alla mezzanotte di domani, domenica 11 ottobre.

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:00

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021, avviata lunedì scorso, con quasi un milione e mezzo di dosi gratis messe a disposizione di Regione Toscana per le categorie a rischio (over 65, soggetti a rischio di patologia di qualsiasi età, personale a contatto con il pubblico, operatori sanitari) registra i primi importanti risultati.

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:29

È di stamattina l'ordinanza con la quale il comune di Barga a partire da oggi, viste le attuali condizioni meteorologiche che non garantiscono in alcune ore del giorno le sufficienti temperature interne in alcune zone del territorio comunale, ha adottato un provvedimento per consentire l’anticipazione dell’accensione degli impianti di riscaldamento...

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:16

Quasi 360 milioni di contributi concessi a 4660 imprese toscane. Sono le cifre chiave che raffigurano in estrema sintesi lo sforzo compiuto dalla Regione con i 5 bandi attivati durante il periodo dell’emergenza Covid: internazionalizzazione, ricerca e sviluppo, start up innovative, digitalizzazione e investimenti.

mercoledì, 30 settembre 2020, 19:30

L’Associazione di Pescatori a Mosca e Salvaguardia Ambiente organizza un corso di pesca a mosca presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano a partire dal mese di novembre. L’iscrizione al corso è gratuita con il solo obbligo di fare la tessera del Club organizzatore.

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:55

Il direttore sanitario della ASL Toscana nord ovest, il 19 ottobre prossimo, lascerà la Toscana per ricoprire lo stesso ruolo nella Asl di Bologna. “Sono dispiaciuta di perdere un collaboratore preparato come il dottor Roti che in questi anni ha dimostrato di saper coordinare l’organizzazione ospedaliera e territoriale.

domenica, 27 settembre 2020, 14:23

Domenica di pioggia, che dalle zone meridionali si allargherà nel corso del pomeriggio al resto della regione. Così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo emesso ieri a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre.

giovedì, 24 settembre 2020, 13:18

Sono tanti i pazienti ricoverati negli ospedali di Massa, Lucca, Viareggio, Pontedera, Cecina, Piombino, Elba e Livorno, che quotidianamente aderiscono all'indagine PREMs (Patient Reported Experience Measures): sono già 9.128 i pazienti che in modo anonimo e volontario hanno potuto esprimere il proprio giudizio sulla qualità della permanenza in ospedale, compilando il questionario...