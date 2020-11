Agriturismi e fattorie didattiche, prorogato al 13 novembre il termine per richiedere le sovvenzioni

Altre notizie brevi

martedì, 3 novembre 2020, 15:56

Inizia da giovedì 5 novembre la distribuzione delle mascherine gratuite ai residenti del comune di Castiglione di Garfagnana. Si potranno ritirare nel punto di distribuzione più vicino alla propria abitazione con i seguenti giorni ed orari.

martedì, 3 novembre 2020, 13:34

Fp Cisl Toscana Nord organizza un nuovo corso in modalità digitale mirato alla formazione completa per i concorsi pubblici per i posti di agente della polizia municipale. L'inizio delle lezioni sarà a metà novembre. Il corso si articolerà in 20 incontri con orario 20.30-22

mercoledì, 28 ottobre 2020, 11:47

E’ stata firmata l’ordinanza annunciata ieri dal presidente Giani sulla scuola. Si ribadisce che fino al 24 novembre il ricorso alla didattica digitale integrata alle superiori dovrà essere pari al 75 per cento delle attività – la soglia minima prevista dal Dpcm del Governo - e che il 25 per...

martedì, 27 ottobre 2020, 15:17

In arrivo 500 nuovi operatori per potenziare la filiera della tracciabilità dei contatti dei casi positivi al Coronavirus e contrastare la diffusione dei contagi. E’ quanto è stato annunciato dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, e dal neo assessore alla sanità, Simone Bezzini, nel corso della conferenza stampa, convocata oggi,...

martedì, 27 ottobre 2020, 14:25

Come già comunicato nei giorni scorsi, visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, in questi giorni anche il personale della medicina dello sport sta operando per le attività correlate alla prevenzione.

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:58

Con una nuova ordinanza firmata oggi, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha riconfermato e messo a punto l’organizzazione della struttura regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19. Al centro del sistema, che assicurerà il costante rapporto con i livelli nazionale e locali, funzionerà l’Unità di crisi regionale,...

lunedì, 26 ottobre 2020, 12:08

Giacomo Martelli riconfermato alla guida delle Acli toscane. Sabato mattina si è riunito, in modalità on line, il consiglio regionale di Acli Toscana che ha eletto il presidente, riconfermando Martelli, e la presidenza regionale, organo esecutivo vero e proprio dell'associazione.

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:09

"Nel porgere le nostre congratulazioni e i più sinceri auguri a Stefano Baccelli per la nomina di Assessore Regionale con delega ai Trasporti, infrastrutture e mobilità - dichiara in una nota il presidente dell'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest Michel Rocchiccioli -, ci auguriamo un sincero rapporto di collaborazione così come...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:35

GAIA S.p.A. comunica che, in conseguenza dell’assemblea del personale dell’area servizi utenza, che si terrà nei giorni e con le modalità sotto riportate, gli orari degli uffici subiranno le seguenti modifiche: • giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in modalità on line con modello conference call.

martedì, 20 ottobre 2020, 17:29

Si comunica che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 è possibile effettuare la visita dei suini macellati a domicilio al punto di concentramento situato nella sede del Dipartimento di Prevenzione di via IV Novembre a Gallicano, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle...