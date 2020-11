Tamponi rapidi antigenici, firmato l’accordo con i pediatri di famiglia

Altre notizie brevi

giovedì, 12 novembre 2020, 15:16

Migliorare la capacità amministrativa delle Province, razionalizzare la spesa pubblica, favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale: sono questi gli obiettivi del progetto Province&Comuni realizzato dall'UPI (Unione Province Italiane) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance Istituzionale 2014-2020 promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con il coinvolgimento delle 76 Province italiane.

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:49

Si rafforzano le attività territoriali di prevenzione della diffusione di Covid-19. Anche i medici di assistenza primaria e continuità assistenziale contribuiranno a eseguire test antigenici rapidi nei propri studi, quanto in locali e strutture messi a disposizione delle Asl, relativamente ai contatti al termine della quarantena e ai casi sospetti di...

venerdì, 6 novembre 2020, 15:36

“Abbiamo ottenuto un risultato importante: investire nella sanità e nella sicurezza, con maggiori strumenti per chi opera in un ambiente estremo come la montagna”. Non hanno dubbi il Ministro per il Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà e il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Maurizio Dellantonio, che hanno...

venerdì, 6 novembre 2020, 12:30

In tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest è stata prorogata fino al 20 novembre la sospensione dell’attività ordinaria della Medicina dello Sport.In questi giorni il personale della medicina dello sport è impegnato in attività correlate alla prevenzione per potenziare il servizio di Igiene Pubblica in considerazione dell’alto numero di nuovi positivi...

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:21

Sarà prorogato di una settimana, quindi fino al 13 novembre, il termine per presentare le domande di aiuto del bando attuativo della sottomisura 21.1 del Piano di sviluppo rurale 2014/2020 che concede sovvenzioni a agriturismi e fattorie didattiche particolarmente colpiti dall’emergenza covid-19.

martedì, 3 novembre 2020, 15:56

Inizia da giovedì 5 novembre la distribuzione delle mascherine gratuite ai residenti del comune di Castiglione di Garfagnana. Si potranno ritirare nel punto di distribuzione più vicino alla propria abitazione con i seguenti giorni ed orari.

martedì, 3 novembre 2020, 13:34

Fp Cisl Toscana Nord organizza un nuovo corso in modalità digitale mirato alla formazione completa per i concorsi pubblici per i posti di agente della polizia municipale. L'inizio delle lezioni sarà a metà novembre. Il corso si articolerà in 20 incontri con orario 20.30-22

mercoledì, 28 ottobre 2020, 11:47

E’ stata firmata l’ordinanza annunciata ieri dal presidente Giani sulla scuola. Si ribadisce che fino al 24 novembre il ricorso alla didattica digitale integrata alle superiori dovrà essere pari al 75 per cento delle attività – la soglia minima prevista dal Dpcm del Governo - e che il 25 per...

martedì, 27 ottobre 2020, 15:17

In arrivo 500 nuovi operatori per potenziare la filiera della tracciabilità dei contatti dei casi positivi al Coronavirus e contrastare la diffusione dei contagi. E’ quanto è stato annunciato dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, e dal neo assessore alla sanità, Simone Bezzini, nel corso della conferenza stampa, convocata oggi,...

martedì, 27 ottobre 2020, 14:25

Come già comunicato nei giorni scorsi, visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, in questi giorni anche il personale della medicina dello sport sta operando per le attività correlate alla prevenzione.