Cedimento della strada a Longoio: disagi per cinque famiglie

Altre notizie brevi

martedì, 8 dicembre 2020, 12:36

Stamani, presso il comune di Vagli Sotto, sono stati effettuati test seriologici Covid gratuiti in collaborazione con Lions Club e la Cooperativa Apuana.

sabato, 5 dicembre 2020, 11:00

La sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari è iniziata fin dai primi giorni di marzo 2020 e non è ancora terminata. È quanto evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest anche a precisazione di quanto affermato nei giorni scorsi da alcune organizzazioni sindacali e forze politiche.

giovedì, 3 dicembre 2020, 11:37

In occasione del “ponte” per la festività dell’8 dicembre alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico.In particolare lunedì 7 dicembre rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:08

Chiara Tenerini, Responsabile Dipartimenti Toscana, insieme a Tullio Rizzini, Responsabile Dipartimento Sanità – Forza Italia Toscana, hanno richiesto in tutta la Toscana l’intervento urgente di USL e Comuni.“Ormai da mesi, causa avvicendarsi lockdown e DPCM, i degenti nelle residenze sanitarie non hanno più nessun contatto con i parenti.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:39

L’isolamento, per aver contratto il Coronavirus, o la quarantena per esservi stato esposto sono condizioni che diventano ancora più pesanti se riguardano i soggetti più fragili: disabili, anziani soli e malati o non autosufficienti. Per sostenere un’assistenza domiciliare tempestiva, capace di adattarsi rapidamente alla situazione, la giunta regionale, su proposta...

lunedì, 30 novembre 2020, 15:17

Non è solo la paura del contagio a rendere estremamente difficile questo periodo per gli anziani delle Rsa. Una conseguenza, per loro quasi altrettante grave, è l’isolamento e la distanza dai propri cari.

giovedì, 26 novembre 2020, 19:03

Una donna di 85 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio, alle 15.30, a Minucciano dopo aver riportato un importante trauma cranico a seguito di una caduta in cortile. Dopo la caduta, l'anziana ha perso coscienza. Sul posto il 118 ha mandato l'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso 3 per il trasferimento all'ospedale...

giovedì, 26 novembre 2020, 15:10

Sabato 28 novembre presso il Supermercato Conad di Gallicano si terrà un'iniziativa in collaborazione con il comune, la Misericordia e la protezione civile di Gallicano. Saranno messi a disposizione test sierologici gratuiti riservati ai residenti nel comune di Gallicano.

martedì, 24 novembre 2020, 17:46

Per celebrare La Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, il Centro Antiviolenza Luna organizzerà un incontro sulla piattaforma Zoom, durante il quale parleremo della tematica della violenza e presenteremo i nostri progetti.

venerdì, 20 novembre 2020, 18:13

“Il tracciamento in Toscana è arrivato al 95%. Ce lo dicono gli ultimi dati registrati. In due settimane abbiamo raddoppiato grazie all’attivazione delle tre grandi Centrali. Avanti così per fare ancora meglio”.