Comune di Barga: bando pubblico per la concessione di contributi alle attività economiche a seguito emergenza sanitaria Covid-19

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:26

“Vogliamo promuovere la sicurezza all’interno delle Residenze sanitarie assistenziali e delle Residenze assistenziali per disabili. Il nostro intento è quello di continuare ad investire sulla riduzione dei rischi e tutelare meglio ospiti ed operatori. Migliorare la situazione delle strutture è doveroso e possibile, con l'impegno assiduo da parte di tutti...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:23

Gli strumenti digitali oggi rappresentano un supporto indispensabile per aumentare la visibilità delle proposte turistiche e mettere i viaggiatori al centro di una rete di accoglienza digitale che li accompagni prima nella scelta delle loro destinazioni e poi nell’orientamento delle attività da scoprire.

martedì, 22 dicembre 2020, 15:42

Anche i servizi territoriali della ASL Toscana nord ovest, come quelli ospedalieri, non si fermano durante le festività natalizie. Infatti, escluse piccole variazioni orarie in alcuni distretti periferici, l’accesso alle diverse attività amministrative o sanitarie sarà sempre garantito, anche i 6 principali drive through effettueranno regolarmente i tamponi sia il...

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:48

Il gruppo di minoranza di Vagli Sotto, guidato dal capogruppo Edoardo Fazzani, approfitta della periodica consegna del giornalino nelle frazioni del comune per fare il punto sulle ultime vicende."Ieri mattina - esordisce il gruppo - abbiamo cominciato dalla frazione di Roggio a consegnare il nostro giornalino. Periodicamente pubblichiamo un giornalino, oltre...

sabato, 19 dicembre 2020, 11:29

L'AUSL Toscana nord ovest informa che nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre e di giovedì 31 dicembre 2020 tutti i front office i call center per prendere appuntamenti in libera professione saranno chiusi. La chiusura interesserà tutte le zone di competenza dell'AUSL Toscana nord ovest, vale a dire il territorio...

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:45

Questo Natale sarà sicuramente diverso a causa delle restrizioni a cui siamo costretti dalla pandemia in corso, anche per questo Townforyou ha deciso di realizzare 2 iniziative per cercare di renderlo un po’ più felice, soprattutto a chi ha più bisogno.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:34

Un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti della Toscana duramente colpiti dai provvedimenti di lockdown conseguenti all’emergenza Covid: saranno utilizzati così i circa 20 milioni di euro destinati alla Toscana secondo il riparto dei 250 milioni stanziati dal governo nel decreto legge 157del 30 novembre.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:28

Sono quasi 39 mila le prenotazioni per il vaccino anti Covid registrate sul portale regionale, attivato nel pomeriggio ieri, per raccogliere le adesioni di operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Alle 12.45 di oggi erano già per l’esattezza 38.531.

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:49

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della quinta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà dal 14 al 19 dicembre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale della Trasparenza –...

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:53

A causa del maltempo degli ultimi giorni si è verificato un cedimento della strada che a Longoio porta alle località La Vigna, Crocialetto e l'Uccelliera. A comunicarlo l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca: "Sono cinque le famiglie che attualmente hanno solo accesso pedonale alle proprie abitazioni - spiega -.