Libera professione: giovedì 31 dicembre orario ridotto per front office e call center

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:52

Sono arrivati stamani alle 8 all’aeroporto di Pisa i vaccini della Pfizer. Si tratta di 32.760 dosi che saranno somministrate a partire da oggi pomeriggio agli ospiti delle RSA toscane. Nei giorni successivi alle RSA si aggiungerà il personale dei reparti Covid degli ospedali.

martedì, 29 dicembre 2020, 16:34

Presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del comune di Borgo a Mozzano, situato al piano terra del Palazzo Municipale in Via Umberto I° n.1, è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare: "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:37

Confartigianato Imprese Lucca fa presente che dal 1° gennaio 2021 chi va in scoperto di conto corrente, sia che si tratti di una azienda ed anche di una persona fisica, corre il rischio di essere considerato “ soggetto moroso” nei confronti degli Istituti, delle finanziarie, dagli stessi dipendenti in caso...

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:16

E’ previsto per il 30 dicembre l’arrivo di altre 4.875 dosi vaccinali destinate all’intero territorio della ASL Toscana nord ovest, quindi potrà iniziare nei prossimi giorni la somministrazione agli ospiti delle RSA. Dal 1° gennaio saranno coinvolti gli operatori sanitari dei reparti covid e, a partire dal 4 gennaio, verranno progressivamente aperti...

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:57

Azione Toscana è fortemente contrariata dalla modalità con cui il Presidente Giani continua ad "inventare" nuovi ruoli e nuove nomine, evidentemente al solo fine di soddisfare promesse fatte ad alcuni in tempi di campagna elettorale. Quasi giornalmente infatti, veniamo a conoscenza di nuovi incarichi pubblici per accontentare qualche esponente politico che...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:26

“Vogliamo promuovere la sicurezza all’interno delle Residenze sanitarie assistenziali e delle Residenze assistenziali per disabili. Il nostro intento è quello di continuare ad investire sulla riduzione dei rischi e tutelare meglio ospiti ed operatori. Migliorare la situazione delle strutture è doveroso e possibile, con l'impegno assiduo da parte di tutti...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:35

Confartigianato comunica che il comune di Barga ha pubblicato un bando per la concessione di contributi alle attività economiche del territorio comunale a seguito dell'emergenza Covid – 19.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:23

Gli strumenti digitali oggi rappresentano un supporto indispensabile per aumentare la visibilità delle proposte turistiche e mettere i viaggiatori al centro di una rete di accoglienza digitale che li accompagni prima nella scelta delle loro destinazioni e poi nell’orientamento delle attività da scoprire.

martedì, 22 dicembre 2020, 15:42

Anche i servizi territoriali della ASL Toscana nord ovest, come quelli ospedalieri, non si fermano durante le festività natalizie. Infatti, escluse piccole variazioni orarie in alcuni distretti periferici, l’accesso alle diverse attività amministrative o sanitarie sarà sempre garantito, anche i 6 principali drive through effettueranno regolarmente i tamponi sia il...

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:48

Il gruppo di minoranza di Vagli Sotto, guidato dal capogruppo Edoardo Fazzani, approfitta della periodica consegna del giornalino nelle frazioni del comune per fare il punto sulle ultime vicende."Ieri mattina - esordisce il gruppo - abbiamo cominciato dalla frazione di Roggio a consegnare il nostro giornalino. Periodicamente pubblichiamo un giornalino, oltre...