Libera professione: il 24 e il 31 dicembre orario ridotto per front office e call center

Altre notizie brevi

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:45

Questo Natale sarà sicuramente diverso a causa delle restrizioni a cui siamo costretti dalla pandemia in corso, anche per questo Townforyou ha deciso di realizzare 2 iniziative per cercare di renderlo un po’ più felice, soprattutto a chi ha più bisogno.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:34

Un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti della Toscana duramente colpiti dai provvedimenti di lockdown conseguenti all’emergenza Covid: saranno utilizzati così i circa 20 milioni di euro destinati alla Toscana secondo il riparto dei 250 milioni stanziati dal governo nel decreto legge 157del 30 novembre.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:28

Sono quasi 39 mila le prenotazioni per il vaccino anti Covid registrate sul portale regionale, attivato nel pomeriggio ieri, per raccogliere le adesioni di operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Alle 12.45 di oggi erano già per l’esattezza 38.531.

giovedì, 10 dicembre 2020, 11:49

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della quinta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà dal 14 al 19 dicembre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale della Trasparenza –...

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:53

A causa del maltempo degli ultimi giorni si è verificato un cedimento della strada che a Longoio porta alle località La Vigna, Crocialetto e l'Uccelliera. A comunicarlo l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca: "Sono cinque le famiglie che attualmente hanno solo accesso pedonale alle proprie abitazioni - spiega -.

martedì, 8 dicembre 2020, 12:36

Stamani, presso il comune di Vagli Sotto, sono stati effettuati test seriologici Covid gratuiti in collaborazione con Lions Club e la Cooperativa Apuana.

sabato, 5 dicembre 2020, 11:00

La sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari è iniziata fin dai primi giorni di marzo 2020 e non è ancora terminata. È quanto evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest anche a precisazione di quanto affermato nei giorni scorsi da alcune organizzazioni sindacali e forze politiche.

giovedì, 3 dicembre 2020, 11:37

In occasione del “ponte” per la festività dell’8 dicembre alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico.In particolare lunedì 7 dicembre rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:08

Chiara Tenerini, Responsabile Dipartimenti Toscana, insieme a Tullio Rizzini, Responsabile Dipartimento Sanità – Forza Italia Toscana, hanno richiesto in tutta la Toscana l’intervento urgente di USL e Comuni.“Ormai da mesi, causa avvicendarsi lockdown e DPCM, i degenti nelle residenze sanitarie non hanno più nessun contatto con i parenti.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:39

L’isolamento, per aver contratto il Coronavirus, o la quarantena per esservi stato esposto sono condizioni che diventano ancora più pesanti se riguardano i soggetti più fragili: disabili, anziani soli e malati o non autosufficienti. Per sostenere un’assistenza domiciliare tempestiva, capace di adattarsi rapidamente alla situazione, la giunta regionale, su proposta...