Vagli, la minoranza: "Chiederemo chiarezza anche su Asbuc"

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:48

Il gruppo di minoranza di Vagli Sotto, guidato dal capogruppo Edoardo Fazzani, approfitta della periodica consegna del giornalino nelle frazioni del comune per fare il punto sulle ultime vicende.



"Ieri mattina - esordisce il gruppo - abbiamo cominciato dalla frazione di Roggio a consegnare il nostro giornalino. Periodicamente pubblichiamo un giornalino, oltre a condividere spesso le richieste che portiamo in comune sulla nostra pagina, tutto questo viene fatto non per polemizzare ma con lo scopo di spiegare quello che succede in comune alla popolazione e di mantenerci in contatto con tutti e tutte le cittadine".

"Oggi - afferma -, le vicende che coinvolgono il nostro comune, in negativo, invadono le pagine di tutti i giornali ci dispiace se qualcuno si sente amareggiato ma era l’ora che si facesse chiarezza e confermiamo la nostra piena fiducia nella magistratura. Ci teniamo comunque a ribadire ai cittadini che siamo sempre qui, a disposizione di ciascuno di voi, come ci siamo quasi da due anni, sempre alla ricerca di legalità, trasparenza e buon andamento. Queste non sono solo parole, non è solo un motto ma sono i principi che ci hanno guidato, ci guidano e ci guideranno nelle nostre scelte presenti e future e sono i principi che dovrebbero guidare tutti gli amministratori pubblici anche se ci pare che non sia sempre così".

"Leggete bene la seconda e la terza pagina del giornalino - conclude -, stiamo ancora attendendo che si faccia chiarezza sulla questione ASBUC abbiamo pubblicato una sentenza. È chiaro a tutti i compaesani come la situazione, anche in quel frangente oltre a quelli che leggiamo sui giornali, non sia per niente chiara. Chiederemo chiarezza anche sulla attuale amministrazione Asbuc di cui ha assunto la presidenza il nipote di Mario Puglia, il sig. Antonio Moretti".