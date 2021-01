Lorenzo Bertolacci: “Commenti squallidi e sessisti: solidarietà a Bertieri e Brunini”

venerdì, 22 gennaio 2021, 08:50

Anche il capogruppo di minoranza Lorenzo Bertolacci dice la sua sulle recenti frasi offensive rivolte alle colleghe Yamila Bertieri e Enza Brunini.

“Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre, così diceva Oriana Fallaci, una grande Donna. Dalle minacce e attacchi verbali alle aggressioni fisiche, dallo stalking allo stupro, la violenza sulle donne ha migliaia di forme e sfaccettature, in un abisso di buio in cui nessuna donna dovrebbe mai finire. Le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e le cattive parole spesso feriscono molto più di un qualsiasi altro gesto”.

“Già in molti si sono espressi su quanto detto in un commento sotto ad un post del nostro sindaco qui su Facebook, non è accettabile, non è tollerabile leggere certe affermazioni, le istituzioni devono essere le prime a prendere le distanze da questi individui che si permettono di “vomitare” commenti così squallidi. La mia solidarietà alle colleghe e compagne di viaggio Bertieri Yamila e Enza Brunini ma anche a tutte le altre donne che siedono con noi in consiglio comunale e più in generale la mia solidarietà a tutte le donne della nostra comunità”.

“Per inciso non andiamo a cercare con il lumicino le problematiche, andiamo dove i nostri concittadini chiedono di essere ascoltati, questo è il dovere primario di chi come noi, come Enza e Yamila, cerca di ripagare la fiducia che poco meno di 2 anni fa ci è stata concessa”.