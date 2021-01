Offese a Bertieri, Fantozzi (FdI): "Sindaco e amministrazione comunale si dissocino e condannino certi commenti sessisti"

Altre notizie brevi

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:20

"Dopo lo stop degli ultimi mesi, dovuto alla pandemia, riprende il Concorso straordinario, per la stabilizzazione dei docenti precari. Sono state indicate dal ministero dell'Istruzione le nuove date, comprese tra il 15 e il 19 febbraio 2021, in cui i candidati che ancora non avevano svolto la prova, affronteranno la...

domenica, 24 gennaio 2021, 11:38

“Ho chiesto personalmente al Presidente della regione Eugenio Giani la proroga della stagione venatoria” afferma il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

sabato, 23 gennaio 2021, 15:18

«Autorizzare subito le battute di caccia perse durante il lockdown». Lo chiedono i consigliere regionali di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Gabriele Veneri. «Come annunciato da Coldiretti – continuano i consiglieri - il numero di animali abbattuti rispetto allo scorso anno si è praticamente dimezzato in...

venerdì, 22 gennaio 2021, 08:50

Anche il capogruppo di minoranza Lorenzo Bertolacci dice la sua sulle recenti frasi offensive rivolte alle colleghe Yamila Bertieri e Enza Brunini.

giovedì, 21 gennaio 2021, 14:36

Il commissario provinciale Riccardo Cavirani, assieme al vice commissario provinciale Damiano Simonetti, il responsabile enti locali provinciale Mauro Santini e il commissario di sez. Luigi Pellegrinotti si definiscono sconcertati per gli attacchi sessisti e senza senso nella pagina Facebook del sindaco del comune di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, rivolti...

giovedì, 21 gennaio 2021, 11:11

Il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune”, interviene dopo un commento offensivo rivolto al consigliere comunale in quota Lega Yamila Bertieri.

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:30

Le aziende di Trasporto Pubblico Locale toscane aderenti a One Scarl attiveranno a far data dal 25/1/2021 la procedura di ristoro per i passeggeri che non hanno fruito del titolo di viaggio acquistato entro il 3/11/2020 sui mezzi di trasporto pubblico nei mesi di Novembre e Dicembre 2020 a causa...

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:40

In occasione del primo Consiglio di Amministrazione di CTT Nord, tenutosi in data odierna, in data 24 dicembre 2020, si è insediato, con mandato triennale, il nuovo C.d.A. formato da:

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:21

A causa delle avverse condizioni meteo sono stati temporaneamente sospesi i servizi amministrativi del distretto di Piazza al Serchio.

martedì, 5 gennaio 2021, 19:33

Prosegue senza sosta il piano di vaccinazione anti-Covid progettato dalla Azienda USL Toscana nord ovest che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio, è stato superato il traguardo delle 4.500 persone vaccinate.Le dosi...