Piazza al Serchio, servizi amministrativi temporaneamente sospesi per avverse condizioni meteo

Altre notizie brevi

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:40

In occasione del primo Consiglio di Amministrazione di CTT Nord, tenutosi in data odierna, in data 24 dicembre 2020, si è insediato, con mandato triennale, il nuovo C.d.A. formato da:

martedì, 5 gennaio 2021, 19:33

Prosegue senza sosta il piano di vaccinazione anti-Covid progettato dalla Azienda USL Toscana nord ovest che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio, è stato superato il traguardo delle 4.500 persone vaccinate.Le dosi...

lunedì, 4 gennaio 2021, 19:13

Prosegue la somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo dagli operatori Asl e le persone anziane ospiti delle RSA. Alle ore 16 il totale dei vaccini somministrati era di 3.088.

lunedì, 4 gennaio 2021, 09:26

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto 4 km a sud di Lucca, oggi (4 gennaio) alle 5.18 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.8, 10.5 ad una profondità di 7 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

domenica, 3 gennaio 2020, 12:50

Così Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana: "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia per il grave lutto che L’ha colpita con la scomparsa del caro Enrico Grabau, ex presidente della provincia di Lucca,dopo esserne stato allungo consigliere.

sabato, 2 gennaio 2020, 18:11

E’ entrata nel vivo la prima fase di somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo dalle categorie più a rischio all’interno della comunità: gli operatori Asl e le persone anziane ospiti delle RSA.

sabato, 2 gennaio 2020, 11:25

Il cordoglio del presidente Luca Menesini e della provincia di Lucca: «Ho appreso con rammarico la notizia della scomparsa di Enrico Grabau, deceduto nei giorni scorsi. Grabau è stato il primo presidente della Provincia eletto direttamente, dando così il via a una nuova epoca per la storia dell'ente provinciale che,...

venerdì, 1 gennaio 2020, 16:20

Sono terminati i lavori di sgombero della sede stradale della SP16 di San Romano, all'incrocio con la SR445 e, adesso, la viabilità è completamente percorribile.

venerdì, 1 gennaio 2020, 13:35

Nell'anno nero 2020, in Toscana l'agricoltura ha retto alla crisi meglio di altri comparti, confermando il suo ruolo di settore primario dell'economia. Le imprese agricole della regione hanno registrato un fatturato in calo del 10-20%.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:52

Sono arrivati stamani alle 8 all’aeroporto di Pisa i vaccini della Pfizer. Si tratta di 32.760 dosi che saranno somministrate a partire da oggi pomeriggio agli ospiti delle RSA toscane. Nei giorni successivi alle RSA si aggiungerà il personale dei reparti Covid degli ospedali.